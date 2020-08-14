台新金併保德信人壽、大同案被施壓？　黃天牧：絕無高層指示

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

近期陸續傳出台新金併購保德信人壽、大同經營權之爭等案件，外界關注這些案子是否受到高層施壓、關說等情況？金管會主委黃天牧今（14）日接受《台北之音》主持人周玉蔻專訪時表示，上任就以四不精神自我期許來面對外界不當的壓力與關說，不過「到目前為止，沒有任何給我們提醒和指示」，金管會有自己的監理原則。

面對外界關注台新金當年買紐約人壽時，因資本適足率不夠而收手，如今標下保德信人壽，並打算賣彰銀持股一事又如何看待？黃天牧回應，台新金旗下並沒有保險，應是考量有一家保險公司對未來發展是好的，這次保德信人壽得標對競爭力有所幫助，但從金管會審理角度來看，涉及銀行局要看資本適足率與長期投資佔淨值的雙重槓桿比等，以及保險局將審查員工保戶權益、財務健全、專業經營團隊、長期承諾經營、增資能力等5個原則。

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周玉蔻追問台新金是否被迫出售彰銀持股？黃天牧則說，從媒體報導看到台新高層說針對55億聘金有釋出彰銀打算，但必須提出財務規劃，而目前還沒提出申請；至於林全當初對台新金的承諾，是否認為政府沒信用？黃天牧表示，「以我的職位不適合論述，但財政部做任何事情都會有所本」。

另針對大同案件，黃天牧指出，金管會從6月底已有一系列措施，包括股票全額交割、投保中心對董事長提起解任訴訟、依證交法特別背信罪移送、取消自辦股務等，至於陸資部分，在前主委顧立雄時代甚至更早有查過，也做出處分，由於公司提起多個檢舉案，必須逐一跨境監理合作，強調「絕對沒有任何人打電話」。

至於金管會在金融監理上裁量權大，由於在金融體系深耕多年，是否被關說過？黃天牧表示，外界視為想當然而，事實也不是完全沒有，但並沒有如大家想得那麼嚴重，上任就以「不黨、不賣、不私、不盲」四不精神自我期許來面對外界不當的壓力與關說，但到現在為止也沒有發生過這樣的事，一切皆依照法律規定來處理。