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拜登、賀錦麗「狂轟」川普　美國聲譽跌谷底！重提伊波拉疫情…全美只死2人

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▲▼賀錦麗（Kamala Harris）與拜登（Joe Biden）同台造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗（Kamala Harris）與拜登（Joe Biden）同台造勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）12日首度與總統候選人拜登同台造勢。兩人合體毫不客氣猛批總統川普防疫政策失敗，讓美國民眾面臨生命財產威脅，也讓美國的國際聲譽跌落谷底。

賀錦麗指出，川普在乎自己勝於自己的選民，「我們的總統讓我們更難解決面臨的每一項挑戰。」她表示，新冠肺炎疫情衝擊了每個國家，但美國的狀況卻比任何已開發國家還要嚴重，「因為川普沒有從一開始就認真對待這件事。」

賀錦麗提到，6年前美國就曾面臨過一樣的問題，那就是伊波拉病毒，「後來前總統歐巴馬和拜登完成了他們的工作，全美只有兩個人死亡，兩個，這就是所謂的領導力。」當其他國家都專注於科學的時候，川普卻在媒體前大聲嚷嚷「奇蹟般」的治癒方式。

▲▼賀錦麗（Kamala Harris）與拜登（Joe Biden）同台造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲雙方配偶也同台支持。（圖／達志影像／美聯社）

賀錦麗痛批，川普根本無法勝任總統的工作，「我們的國家最終變的一團糟，在世界上的聲譽也是如此。」她強調，美國人民只要再過83天，就不必再忍受這個失敗的政府。

賀錦麗與拜登（Joe Biden）12日在德拉瓦州（Delaware）威明頓（Wilmington）一所高中的演講活動中首度同台，兩人痛批川普對於新冠肺炎疫情、氣候變遷失業率的政策。拜登表示，川普連番攻擊賀錦麗，「這並不奇怪，因為抱怨是川普最擅長的事。」他也強調11月的大選，是屬於美國「國家靈魂」的戰鬥。

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