解放軍宣布台海軍演　美軍機「火速出動2架」進駐沖繩嘉手納基地

▲解放軍演練。(圖/翻攝東部戰區微博)



記者丁維瑀/綜合報導

解放軍昨(13)日宣布,於台灣海峽以及南北兩端執行軍事演練。對此,美國空軍一架RC-135偵察機經過長途飛行,剛從內布拉斯加空軍基地飛抵日本嘉手納空軍基地;智庫認為,這可能與解放軍即將來到的軍演有關。此外,美軍14日再派RC-135偵察機執行任務,目前就有兩架都停留於嘉手納空軍基地。

解放軍東部戰區發言人張春暉13日證實,近日在台海與南北兩端連續組織實戰化演練,這是考量到該區域的安全局勢,所採取的必要措施。北京大學海洋研究院所屬的智庫,「南海戰略態勢感知計畫」(SCS Probing Initiative,SCSPI)13日資料則發現,美國空軍一架RC-135偵察機從內布拉斯加奧弗特空軍基地出發,飛抵日本沖繩的嘉手納空軍基地,可能與解放軍即將執行的軍演有關。

一架美國海軍P-8A海神式海上巡邏機,也被發現出現在台灣海峽南側,颱風過後,美國大型偵察機已恢復活動。此外,SCSPI於14日透過推特指出,RC-135在今日清晨約4時許離開嘉手納町去執行任務;此種偵察機在美空軍服役的僅3架,目前其中2架都停留在嘉手納空軍基地。

USAF RC-135S(62-4128) departed from Kadena to conduct missions around 04:00 of this morning. Together with the RC-135S(61-2663) which arrived just yesterday, Kadena has two RC-135S. While, there are only three in service in USAF now. https://t.co/ZAgzR7HaKP pic.twitter.com/7gaJ8isjFu