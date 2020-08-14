雲端最前線／黃金創歷史新高再漲一倍？現在能買嗎？

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後疫情時代，什麼都搶不停！近期最夯的中衛口罩推出「高級色」，由於品質好、顏色繽紛引起民眾瘋搶，只要一開賣就秒殺。而8月初，黃金價格一度衝上每盎司2055美元的歷史最高價，也讓不少投資人躍躍欲試，到底該不該跟著買進？《雲端最前線》14日邀請外匯與黃金專家李其展(大佛)、資深記者林裕豐以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲黃金漲翻天。（圖／pixabay）

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黃金漲翻天，今年三月中旬以來，每盎司金價從1480美元起漲，到上周，漲幅已超過三成，投資公司US Global Investors預估未來三年黃金再漲一倍，來到每盎司4000美元。曾幾何時，投資黃金成了全民運動。投資人是該買實體黃金放在家裡？還是買黃金存摺？或是買黃金期貨？好搶賺這一波黃金財。

中衛在臉書表示將會推出高級色口罩，包括愛馬仕橘、Tiffany藍、卡地亞紅等，時尚度破表，引發大票網友直呼根本搶不到，中衛受訪時也強調「下半年會增產20%-30%產能」，大約日增產20萬片，要大家再等等。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。