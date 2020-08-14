以色列阿聯宣布建交　蓬佩奧：中東和平邁出巨大一步

▲蓬佩奧計畫14日與奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）、國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）及希臘外交部長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）會面。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

以色列及阿拉伯聯合大公國達成歷史性的和平協議，目前正在歐洲出訪的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，這是中東實現穩定和平的歷史性機遇，是在和平這條正確的道路上，邁出巨大一步。

路透社報導，以色列及阿拉伯聯合大公國外交關係全面正常化的背後，有美國總統川普居中斡旋，是川普、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及阿布達比邦王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）透過電話所敲定。

蓬佩奧目前正在歐洲進行為期一周的訪問，在從斯洛維尼亞搭機前往奧地利首都維也納之前，他接受採訪時表示，「這是向前邁進的巨大歷史性一步，『和平』正是那一條正確的道路」，且這是中東保持穩定和平的歷史性機遇。

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