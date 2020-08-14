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土耳其里拉跌不停！分析師：非常規貨幣政策、央行獨立性下降所致

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▲▼土耳其里拉狂跌。（圖／路透社）

▲土耳其里拉狂跌。（圖／路透社）

財經中心／外電報導

土耳其里拉自年初以來迅速迅速貶值，最近土耳其里拉兌美元匯率已跌至紀錄以來新低，但分析師認為繼續下跌風險依仍存在。

土耳其貨幣走弱的核心因素是土耳其的非常規貨幣和財政政策舉措以及中央銀行（TCMB）的獨立性下降。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）去年7月在高利率糾紛中解雇了前任土耳其央行總裁切亭卡亞（Murat Cetinkaya），使得過去一年貨幣寬鬆週期從24％降至8.25％。

請繼續往下閱讀...

政府長期干預以穩定貨幣，但現在面臨外部融資缺口，通貨膨脹前景惡化和本地外匯存款增加，這都會進一步施加下跌壓力。

市場一直希望土耳其可以透過升息或信貸供應，以確保幣值，但政府當局一直要求央行出售美元來提振里拉。自 3 月新興市場貨幣面臨貶值壓力以來，土耳其已經花費數十億美元來阻止本幣貶值，據高盛估計，到今年 6 月底，土耳其已經花費 650 億美元以穩定匯率。

外匯市場負責人特里維迪（Kamakshya Trivedi）日前在一份報告中表示，儘管土耳其央行採取了一些措施來加強流動性，但仍未對負利率政策進行調整，這增加了決策者可能要等到里拉的壓力增加後才會認真考慮升息的風險。

從長遠來看，特里維迪認為，目前的短期和長期前景之間存在重大的相互作用，未來幾天或幾週內進一步疲軟將升息的理由進一步推高，這反過來可能會進一步抑制里拉貶值下線。

BlueBay資產管理公司的新興市場主權策略師艾什（Timothy Ash）表示，最近的里拉貶值表示，為了兌現穩定和阻止美元化的現象，堅決捍衛里拉在6.85水平附近的堅決防禦已經失敗了。

艾什在一份報告中說，土耳其央行投入了650億美元來捍衛里拉，而現在他們已經接受了必須讓里拉走弱以平衡外部融資需求，而為此付出的代價微乎其微。

艾什表示部分原因是利率太低，導致干預工作負擔過重，而外匯儲備不足。

分析師普遍認為升息是阻止出血的必要手段，但艾爾段的堅定反對可能會成為癥結所在。

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