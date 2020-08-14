川普藥價政策「生醫類股見波動」！精準醫療股價不受影響　還越走越高

▲美國總統川普（Donald Trump）簽署4項有關紓困的行政命令。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）近期簽署行政命令，以降低處方藥售價，造成近期生醫類股股價稍見波動。不過，法人指出，藥價議題帶給醫療產業改革契機，提供結合數位科技與醫療技術的精準醫療，更大的發展空間，相關的創新醫療類股未來有機會先蹲後跳。

川普在7月下旬簽署4道行政命令，包括允許從加拿大等國進口較便宜的處方藥物、要求醫藥公司把減免的藥價直接回饋給病患、降低胰島素成本、要求聯邦醫療保險購買的藥品價格必須與其他國家價格一致，以降低藥價，減輕民眾負擔。

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受到藥價政策影響，生醫類股近期走勢稍見波動，NBI生技類股指數從7月24日至今，累計下跌3.35%，而代表精準醫療產業的ETFx健康科技指數僅小跌0.42%。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，自川普上任以來，即多次推動調降藥價的政策，但精準醫療幾乎不受影響，相關企業股價仍越走越高，主要是因為藥價議題觸動醫療產業改革，讓各藥廠、生技公司擁抱數位科技，以提高醫療服務成效與品質，維繫生存空間。

目前美國醫院正積極推動「醫療效益指標」，以血栓藥物為例，若患者在服用後12個月，不再發生急性心臟病，醫療將付給藥廠較高的價格；反之，給付價格將會降低。

2017年起，多家國際大藥廠即逐漸採用醫療效益指標，根據PwC調查結果，去年，全球已有57%生技製藥公司跟進，相較2017年成長一倍。

常李奕翰表示，藥廠提高療效的方式，不僅僅是讓患者單純服用藥物，而是結合數位治療App或穿戴裝置，隨時掌握病患的療程與健康狀況，以調整服藥方式，進而加快康復速度，這正是精準醫療的核心概念。

因此，預期在未來新藥價政策上路後，將帶給精準醫療更大的發展空間，相關企業股價有機會先蹲後跳。