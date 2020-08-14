川普批香港將「走入地獄」…亞洲金融中心永不會成功！　美國是最後受益者

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普13日表示，他討厭香港這個亞洲金融中心所發生的事，香港在中國的控制下將永遠無法成功，其經濟市場更可能走入地獄。他提到，美國已撤銷了香港的優惠措施，這些投資金額也將回到美國，美方仍是最後的受益者。

川普接受《福斯新聞》訪問時指出，他討厭看到這個亞洲金融中心所發生的事，當北京野心勃勃地接管香港後，他就準備將一切對港的優惠措施收回，而香港在中國的控制下將永遠無法成功，其經濟市場更可能走入地獄。

川普說，香港一直是數十億美元「昂貴」優惠措施的受益者，但美國已準備將一切收回，「香港是個非常複雜的問題，我們給予高額的優惠措施讓香港自由、讓香港成功，卻因此損害了美國的利益。」

川普強調，一旦優惠取消，香港就不再具有競爭力；現在他也將投資全部帶回美國，美國將會是最後的受益者。川普7月中簽署《香港自治法案》，香港將會受到與中國同等的待遇，意味不能享有優惠，也不允許美國出口敏感技術至香港。

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