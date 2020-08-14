不爽佛奇直接換！川普聘新防疫顧問　2人滿滿共識「最好快點開學」

▲川普聘請新的防疫顧問阿特拉斯（Dr. Scott Atlas）。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普在新冠肺炎的防疫上，做法引發相當多的輿論，縱使美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）不斷呼籲川普「千萬不要急於一時的開放」，但兩人政策上的意見分歧，如今川普又找了第三者出來攪局。川普12日表示，已經聘請新的防疫顧問阿特拉斯（Dr. Scott Atlas），更滿心歡喜地表示，兩人已經找到共識，「阿特拉斯有很多很棒的點子」。

根據英國《每日郵報》報導，川普日前對於佛奇在民眾心中有極高的支持度，感到相當吃味，此外川普相當堅持各級學校應該開學，甚至用「聯邦補助金」做為威脅籌碼，但如今美國確診已經突破500多萬人，各州州長都不敢輕忽，隨意宣布放寬限制。

對此川普感到相當不滿，12日宣布聘請新的防疫顧問阿特拉斯，兩人經過長時間的會談，有著良好的合作共識。阿特拉斯過去為Hoover Institution神經放射學家，他表示，「兒童要染上新冠肺炎的機率極低，甚至比流感還有低，所以把兒童排在校園生活外的損失將會很大，而且兒童教育是國家的責任」。

阿特拉斯強調，川普與潘思在防疫上相當努力，且試圖想要讓學生盡快回到校園。川普在日前的防疫記者會上表示，阿特拉斯相當專業，而且佛奇已有多周沒有與他討論疫情，因此決定與阿特拉斯共同努力。

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