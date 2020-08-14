抖音母公司印尼新聞也要管　2018開始審查新聞

▲TikTok母公司字節跳動2年前就開始過濾印尼新聞中對中國政府不利的內容。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

6名知情人士消息指出，TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）自2018年起，便在其印尼新聞應用程式「Baca Berita」（簡稱BaBe）上審查與過濾可能對中國政府不利或「負面」的內容。

據《路透社》報導，BaBe是字節跳動旗下的一家印尼新聞應用程式。一名印尼官員宣稱， 在TikTok因含有「色情、不恰當和褻瀆」內容而在印尼被短暫禁止後，字節跳動於2018年收購了BaBe。時任印尼通訊部長透露，為了推翻禁令，字節跳動同意在印尼雇用一個由當地人組成的團隊充當編輯，以加強其在世界上人口第四大國家的影響力。

▲印尼BaBe和TikTok都是字節跳動旗下廣受歡迎的應用程式。（圖／CFP）

知情者表示，在買下BaBe後，字節跳動北京總部的團隊製作了一份審核指南要求印尼團隊跟從，並使用人工智慧收集來自印尼數百家媒體的報導。他們也指示當地編輯刪除BaBe上對中國政府不利或「負面」的內容。來自合作媒體的文章內容若有對中國政府的批評則不會在BaBe上轉載，或者文章將被下架。

除了一些敏感新聞以外，有關印尼和中國在南海問題上關係緊張的文章也被禁止，即使這些文章來自印尼的官方新聞機構安塔拉新聞通訊社（Antara）。知情人士也指出，在與印尼政府進行談判期間，BaBe的編輯被告知不要發表任何有關TikTok禁令的文章。

此前，由於美國國會議員對TikTok的資料安全做法以及該公司在中國政府的要求下進行審查的指控表示擔憂，因此美國總統川普宣布，若字節跳動不將TikTok賣給美國公司，政府將以國家安全為由將它關閉。

▲美國參議員霍利對TikTok的資料安全與審查表示擔憂。（圖／路透）

參議員霍利（Josh Hawley）說，「如果字節跳動會在印尼審查BaBe，那有什麼能阻止它在美國審查TikTok呢？我們不應該相信他們做出的任何保證。」川普政府的一名高級官員也對此消息發表看法，「字節跳動是對中國共產黨負責的，它們之前就曾經審查應用程序內容的言論以確保符合中共的宣傳。 」

印尼擁有2.7億人口，其中有超過一半年齡在30歲以下，是字節跳動增長最快的市場之一。資料顯示，TikTok在中國的下載量超過1.47億次。據路透社報導，字節跳動2019年的內部報告稱，BaBe目前是印尼最大的新聞APP，截至2019年底，其月活躍用戶超過800萬人，下載量超過3000萬。

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