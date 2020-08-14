椅子會開車！她收到「最特別駕照」大頭照沒人頭　2萬網友被逗樂

▲ 多德駕照上的照片裡只有一張椅子。（圖／翻攝自臉書／Jade Dodd）

記者陳宛貞／綜合外電報導

身分證、護照等證件所需的大頭照標準嚴格，拍出好看的證件照對許多人來說都是個難題。美國一名婦女先前因駕照到期，申請換發，卻因為工作人員的失誤，讓她看到新駕照時哭笑不得，因為照片中竟是一張空空的椅子。

田納西州的多德（Jade Dodd）最近在希克曼郡申請換發駕照，6日收到新駕照時卻發現，照片上只有一張空椅，讓她相當傻眼，於是拍照上傳到臉書，至今超過8000人按讚，2萬次分享。

田納西州國土安全廳向CNN坦言，在挑選多德駕照上的照片時有疏漏。公關莫斯特（Wes Moster）透過聲明表示，多德在網路上申請換發後，工作人員挑選照片時不慎選到她拍下的一連串照片中最後一張，也就是空椅子的照片。了解多德的狀況後，該部門馬上換發一張有她本人照片的駕照給她。

儘管經歷一場烏龍，多德卻覺得很有趣，更認為這能夠減輕疫情為人們帶來的壓力，「我老闆最開心了。我周五上班的時候，他指著辦公室外一張椅子說，『我以為這是妳，早上還對它揮手了。』於是我說『謝囉』。」網友也幫她製作各種惡搞迷因，讓空椅子開車、投票、唱歌等等，在網路上引起熱議。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。