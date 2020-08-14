男嬰屍裹毛毯「浸泡瀝青桶」！　親生爸媽狂扯謊：他在朋友家

▲美國德州一名男嬰剛出生不久就離奇猝死，屍體竟被父母泡浸一桶瀝青中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國德州普林斯頓（Princeton）發生一起可怕事件。羅納德（Roland Grabowski）與唐娜（Donna Grabowski）夫婦最近迎接新生命，兒子米迦（Micah）才出生一周卻因不明原因猝死。2人發現以後，沒有通報相關單位，反而把嬰孩屍體用毯子包裹起來，浸入一桶5加侖的瀝青裡。

綜合《紐約郵報》、《鏡報》報導，科林郡（Collin County）警方9日上午接獲通報，稱這一家人出現「可疑情況」。他們取得搜索令後進入查看，搜索到住家後院的棚子時，竟發現一具男嬰屍體被浸在瀝青中。

警長斯金納（Jim Skinner）表示，夫妻拒絕合作，不願交代事發經過和孩子的下落，而且「說了無數的謊」。唐娜供稱，兒子是在麥金尼（McKinney）一間醫院出生，卻查無出生紀錄。夫妻倆還一度謊稱米迦待在朋友家，甚至傳訊息詢問另一名朋友，「能不能說你的寶寶是我們的，速戰速決，他們只是需要看一下」。

Texas couple charged after infant found dead in bucket of tar https://t.co/mX2IguiGas pic.twitter.com/oK0eHp26k4 — New York Post (@nypost) August 13, 2020

最後，夫妻倆坦承，7月29日早上起床時，發現躺在床上的兒子疑似因嬰兒猝死症（infant death syndrome）突然死亡。但是，他們沒有向相關單位求助或通報，反而決定把孩子的屍體藏起來。

羅納德是曾被州政府登記造冊的性犯罪者，他如今被指控危害兒童、虐待遺體、為竄改證據損害人類遺體。唐娜面臨相同指控，並涉嫌竄改物證。夫妻倆目前已遭逮捕，被預期還會面臨更多重罪指控。

調查單位仍在等待驗屍報告，確認男嬰死因。斯金納說，他擔任警察已經超過30年，「我見過許多瘋狂的事情，但這是我第一次在一桶瀝青內發現死嬰……希望也是最後一次」。

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