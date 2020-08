男嬰屍裹毛毯「浸泡瀝青桶」！　親生爸媽狂扯謊：他在朋友家

▲美國德州一名男嬰剛出生不久就離奇猝死,屍體竟被父母泡浸一桶瀝青中。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

美國德州普林斯頓(Princeton)發生一起可怕事件。羅納德(Roland Grabowski)與唐娜(Donna Grabowski)夫婦最近迎接新生命,兒子米迦(Micah)才出生一周卻因不明原因猝死。2人發現以後,沒有通報相關單位,反而把嬰孩屍體用毯子包裹起來,浸入一桶5加侖的瀝青裡。

綜合《紐約郵報》、《鏡報》報導,科林郡(Collin County)警方9日上午接獲通報,稱這一家人出現「可疑情況」。他們取得搜索令後進入查看,搜索到住家後院的棚子時,竟發現一具男嬰屍體被浸在瀝青中。

警長斯金納(Jim Skinner)表示,夫妻拒絕合作,不願交代事發經過和孩子的下落,而且「說了無數的謊」。唐娜供稱,兒子是在麥金尼(McKinney)一間醫院出生,卻查無出生紀錄。夫妻倆還一度謊稱米迦待在朋友家,甚至傳訊息詢問另一名朋友,「能不能說你的寶寶是我們的,速戰速決,他們只是需要看一下」。

