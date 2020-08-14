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川普自爆「扣留郵政署資金」阻郵寄投票　CNN：直接承認干預大選

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）在白宮。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）於13日自曝扣留郵政署的紓困資金，阻止郵寄投票。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國新冠肺炎疫情持續，各州努力推動郵寄投票（mail-in voting），甚至希望達到全面實施，以利防疫。總統川普數月以來堅稱，此舉將導致普遍的選民詐欺。他13日自曝扣留疫情紓困法案中的美國郵政署（USPS）資金，目的就是阻止郵寄投票。

川普13日接受《福斯財經網》採訪時說，民主黨人「想要把3.5兆美元用在一些將變成詐騙的事物上，基本上就是選舉資金」。他指出，民主黨向郵政署挹注資金，以利處理數百萬張郵寄選票，「如果我們不達成協議，就代表他們拿不到錢，也意味著他們無法實施全面郵寄投票」。

美國郵政署上季度淨虧損22億美元，署長德喬伊（ Louis DeJoy）下令改變營運方式，限制加班時數，解決財務問題，但也導致全國郵件寄送延遲，甚至可能使得郵寄投票的問題更加複雜。據悉，喬伊2017年起向川普與其幕僚捐贈了270萬美元。

▲美國,俄亥俄州,克里夫蘭,郵寄投票,mail-in ballots。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國實施郵寄投票多年，各界專家指出，沒有證據顯示出現普遍的選民詐欺。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN、《路透社》報導，美國數百萬人多年來都以郵寄方式投票，2016年大約1/4選民藉此參與大選，沒有出現普遍詐欺問題。專家指出，由於疫情擔憂，2020年可能多達一半的選民不會親自投票。

洛約拉法學院（Loyola Law School）教授萊維特（Justin Levitt）追蹤美國2000年至2014年的選民詐欺事件，在10億多例中只找到31起案件，未能發現普遍選民詐欺。共和黨前總統小布希曾委託進行5年相關研究，也得出類似結論。

《紐約時報》當時報導，「司法部幾乎沒有發現任何證據指出扭曲聯邦選舉的組織企圖」。根據《華盛頓郵報》，2016年大選中超過1.35億張選票，總共只有4起選民詐欺紀錄。

川普此言一出，民主黨人士紛紛指控，總統與共和黨阻礙人民投票，甚至削弱已陷困境的郵政署，只為了提高連任機會。準總統候選人拜登（Joe Biden）表示，「這很像川普的作風，他不想要舉行選舉」。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）批評，「總統說他不會挹注任何資金在缺席投票的項目，也不會提供任何資金給郵政署，破壞我們民主的健康」。

CNN政治評論員西里扎（Christopher Cillizza）指出，雖然郵寄投票的確會發生失誤，但沒有任何數據證實出現廣泛、有目的性的選舉詐欺。川普認為郵寄投票會導致選舉「被操控」、「有偏見」甚至成為「史上最大詐欺」，因此用盡所有行政權力阻止，如今甚至直接承認干預大選。

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