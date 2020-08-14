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首度回應黎智英被捕！川普：是件很可怕的事　討厭看到香港發生的一切

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

壹傳媒創辦人黎智英遭港警拘捕後，12日凌晨以50萬港元獲准保釋。而美國總統川普13日也首度對此表態，他表示，「這是一件很可怕的事情。」並指出，他非常討厭看到香港發生的一切，「因為香港的自由，我們曾給予香港巨大的優惠措施，但我們已經全數撤銷，在這方面，香港不可能再有競爭力。」

川普（Donald Trump）13日在白宮記者會被問及黎智英遭逮捕的看法時表示，「我認為這是一件很可怕的事。」他指出，香港一直是數十億美元優惠措施的受惠者，如今美方已經撤銷所有優惠措施，也非常討厭看到香港發生的一切，「因為香港的自由，我們曾給予香港巨大的優惠措施，但我們已經全數撤銷，在這方面，香港不可能再有競爭力。」

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也早在11日就發出聲明，譴責北京破壞香港政治及經濟上的自由，搜捕行動象徵香港「最黑暗的一週」，美國國會也會繼續敦促川普政府關注香港局勢。

►坦言香港問題棘手！　川普嘆「與習近平很久沒對話」：感覺不一樣了
►香港大搜捕＋制裁美11官員　裴洛西：至今最黑暗的一週
►日媒關注「學運女神」周庭被捕…日本政府回應了！　菅義偉：深表憂慮

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

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