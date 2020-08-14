烏干達男娶12歲女孩當4房！她婚前被帶去同居　新娘媽收400當聘金：有月經就能嫁

▲該名新娘才剛滿小學五年級。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

烏干達東部伊甘加地區村落一名男子在家中舉行婚禮，對象為年僅12歲的女孩，儘管這場婚禮受到村長等人反對，但母親仍堅持把女兒嫁掉，更脫口「月經來了可以結婚」等語句，且外傳女孩在婚禮前一周就被帶到旅館同居。在婚禮開始之後，當地警方突襲民宅，直接逮捕新郎及新娘母親等人。

中國報報導，新娘才剛滿小學五年級，而新郎為了把她娶進門，先前已付5萬先令（約新台幣400元）聘金，儘管村長等人原本想要阻止這場婚禮，但新娘母親堅持把親生女兒嫁出去。村長直言，當地嫁娶年幼女孩的狀況相當常見，而新娘母親也不例外，且她更宣稱「女孩已經來越月經，可以結婚了」。

鄰居透露，女孩早在婚禮舉行之前，就已經被新郎帶去旅館同居。到了婚禮開始後，當地警方突襲民宅，逮捕新郎、新娘母親、伴郎、婚禮主持人，而其他賓客目擊警方上門後，紛紛快速離開現場。

事實上，新郎早已擁有3名妻子，且都是在她們當年12歲的時候娶進門。他向警方坦言，如今迎娶第4名新娘的決定，是要「滿足伊斯蘭教規定」。新娘母親則稱，希望把年幼女兒嫁掉的一大主因，是因為不想讓孩子發生未婚懷孕的狀況，且如果因為未婚懷孕入獄，獲釋後還是必須把她嫁掉。

報導指出，嫌犯目前被拘留地方警察局，之後將會被轉移至伊甘加地區中央警察局。

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