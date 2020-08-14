川普亂砲賀錦麗…掀開競選陣營核心內幕！　總統人馬陣腳亂了

▲民主黨聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨總統參選人拜登本周宣布副手為加州參議員賀錦麗，消息傳出不到24小時，川普陣營展開猛烈砲轟，川普更把她形容成「騙子」，更說她是參議員中最卑鄙、最糟糕和最失禮的人。但共和黨陣營人士坦言，黨內對賀錦麗的批評零星且時而矛盾，重點打擊路線分散，那是因為黨內還沒找到一套應對她的方式。

國會山莊報報導，在賀錦麗（Kamala Harris）確定成為副手的消息公布後，川普競選團隊在24小時內，譴責擁有法律學位、執法背景的她「打擊犯罪不力」，但同時也稱讚她擔任加州檢察總長期間是名「頂尖警探」（top cop）。此外，川普也抨擊，賀錦麗對大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的質疑令人討厭，但卻引來黨內競選團隊憂心，因為這樣的言論可能流失部分選票。

分析指出，針對賀錦麗擔任拜登副手一事，共和黨初步反擊路線實為分散，目前總統及其人馬正在研究，在距離大選投票日不到3個月的此刻，哪些批評言論最能引發選民共鳴。

共和黨選舉策士科南特（Alex Conant）坦言，川普上次對付希拉蕊（Hillary Clinton）時，從第一天就成功將她烙上「騙子」的印記，但此次沒能以同樣方式對待拜登，無法把拜登、賀錦麗貼上特定標籤。

事實上，在拜登宣布賀錦麗為副手的當下，川普競選團隊早已準備好相應對的影片廣告及聲明，試圖稱呼賀錦麗為「假賀」（phony Kamala），把她描繪成一位能夠改變自身立場的投機取巧者，但此舉並沒有成功。再者，川普2011年至2013年期間，川普及其女兒伊凡卡都曾贊助給賀錦麗競選加州總檢察長，這也讓川普如今立場更加複雜。

▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）