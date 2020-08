以阿對「約旦河西岸占領區」沒共識　以色列：不會放棄我們土地的權利

▲以色列與阿拉伯聯合大公國對約旦河西岸占領區並未達成共識。(圖/美聯社)



記者崔子柔/綜合報導

以色列與阿拉伯聯合大公國達成歷史性的和平協議,其中一環是以色列要同意中止兼併約旦河西岸占領區,但雙方對於這項計畫仍未得到共識,還得繼續討論。

根據《半島電視台》(aljazeera)報導,以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)今日表示,因為川普調解周旋,他已經把約旦河西岸占領區兼併計畫延後,「但是我永遠不會放棄對我們土地的權利」。

尼坦雅胡也和大多以色列一樣,稱約旦河西岸占領區為「猶狄亞和撒馬利亞」(Judea and Samaria),認為這片領土是猶太人歷史家園的一部分。

但阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲阿勒納哈揚(Sheikh Mohammed Bin Zayed)同時在推特發文表示,以色列的吞併計劃已不用再討論,「達成了一項協議,可以阻止以色列進一步吞併巴勒斯坦領土。」

▼阿勒納哈揚原文。(圖/翻攝自推特/@MohamedBinZayed)

During a call with President Trump and Prime Minister Netanyahu, an agreement was reached to stop further Israeli annexation of Palestinian territories. The UAE and Israel also agreed to cooperation and setting a roadmap towards establishing a bilateral relationship.