　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

「五星吹捧起來」！男歌手聰明方法ETF年賺7%　《股癌》怒推：適用多數人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

韋禮安推出Podcast，找來音樂圈好友聊天。（翻攝自韋禮安臉書）

圖文／鏡週刊

Podcast風潮從歐美紅到台灣，也成為藝人、網紅的新戰場，因為疫情關係，許多藝人閒來無事就在家裡錄音，也越來越有心得，但Podcast生態特殊，不是只有知名度就好，因此在前幾名的Podcast，反而都是素人居多。

Podcast推出節目《韋禮安跟你鳥鳥天》，和粉絲大聊音樂，此外偶爾會邀約音樂人好友如吳青峰、魏如萱、林凡等人面對面訪問，話題輕鬆有趣，走出自己的風格。最近他則因為接受《鏡週刊》訪問理財規劃，竟意外獲得人氣Podcast《股癌》的推薦，幾乎要跨足財經領域。

人氣暴跌之後，聖結石轉戰PODCAST找出路。（翻攝自聖結石臉書）

聖結石曾一度是人氣YouTuber，但不滿有人拿粉絲「聖粉」開玩笑，因此回嘴怒嗆，人氣開始慘跌，點閱率也相當淒涼，被酸是「過氣網紅」，他暴起暴落的過程，還成為不少社群行銷的案例，他轉投Podcast推出《聖結實話實說》，以生活話題，尤其是自己和老婆的互動、趣事為內容，近期排名在70幾名徘徊。

請繼續往下閱讀...
Melody是最早跨進PODCAST的藝人，也是最成功的。（翻攝自Melody臉書）

Melody和好友王貞妮主持《姊妹悄悄話》，是台灣最早投入Podcast的藝人，也是目前最成功的藝人，兩人暢聊夫妻相處趣事，還有育兒心得，有一批死忠女粉絲，Melody也快成為主婦救星。


更多鏡週刊報導
【獨家】【名人搶攻播客圈】視網膜開Podcast　惹到人氣節目黯然收攤
女神卡卡公開冠軍專輯《神彩》錄音祕辛　《GAGA RADIO》向舞曲致敬
【30歲像顆蒜3】內向性人格　韋禮安逼自己向別人伸天線

►手上票券過期了，如何讓它起死回生？

ET快訊
台海、台灣南北實戰演習！解放軍發2天航行警告　射擊範圍曝
首次！大阪車站旁挖出「1500具人骨」　多是兒童、年輕人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「五星吹捧起來」！男歌手聰明方法ETF年賺7%　《股癌》怒推：適用多數人

螞蟻集團最快9月掛牌「挑戰史上最大IPO」！可望帶動金融科技投資風潮

ETF漲勢暫歇！柏瑞投信洞悉報告：特別股「殖利率近5%」仍可中長期布局

國巨Q2獲利大增40.2%、每股賺7.01元！累計上半年EPS為12.6元

超爽！和泰車宣布「員工加薪3%+9個月獎金」　1年領2年薪

夢想30歲前「財富自由」擁千萬存款！　網笑：這職業可以

廣達狂搶歐美市場NB訂單！林百里：美商越來越喜歡我們了，只考慮下單給台商

台電職災頻傳　勞動部突襲勞檢大潭電廠開罰18萬

銀行高階主管指數「市場熱、經營冷」　放款與海外業務Q3反彈

群聯Q2每股賺6元！上半年淨利30.81億元「年成長85.5%」　EPS達15.64元

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

砸錢印「500萬張」貼紙防偷吃 祭出處分！外送員違規將停權

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

中南部高中生創防疫歌《孤獨黑夜》感謝白衣天使及政府...一聽秒哭！

「五星吹捧起來」！男歌手聰明方法ETF年賺7%　《股癌》怒推：適用多數人

螞蟻集團最快9月掛牌「挑戰史上最大IPO」！可望帶動金融科技投資風潮

ETF漲勢暫歇！柏瑞投信洞悉報告：特別股「殖利率近5%」仍可中長期布局

國巨Q2獲利大增40.2%、每股賺7.01元！累計上半年EPS為12.6元

超爽！和泰車宣布「員工加薪3%+9個月獎金」　1年領2年薪

夢想30歲前「財富自由」擁千萬存款！　網笑：這職業可以

廣達狂搶歐美市場NB訂單！林百里：美商越來越喜歡我們了，只考慮下單給台商

台電職災頻傳　勞動部突襲勞檢大潭電廠開罰18萬

銀行高階主管指數「市場熱、經營冷」　放款與海外業務Q3反彈

群聯Q2每股賺6元！上半年淨利30.81億元「年成長85.5%」　EPS達15.64元

猥褻殺害女研究生！成大清潔工無期徒刑定讞　「逃死1關鍵」曝光

女會計師「時速35km」撞死違規男子　被判5月徒刑　判決原因出爐

雷神天尊下凡！雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

「性」趣不減　疫情期間…美國人仍跨境到墨西哥買春

中職／西苑校友大車拚　陳仕朋較量學長江辰晏

何志偉祭品文「查獲假券發1200雞排」　網友敲碗喊兌現：卡位吃雞排嘍

台南酒店老闆撐不下去！失聯陳屍家中　酒店小姐失業全哭慘

國道3號「恐怖4車追撞」！女乘客尖叫全錄下　BMW慘卡分隔島

「五星吹捧起來」！男歌手聰明方法ETF年賺7%　《股癌》怒推：適用多數人

獨／實驗小學驚爆恐怖教師凌虐小五童！鼓棒抽打下體長達2年　嗆：說出去宰了你

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

財經熱門新聞

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」打造專屬起床sop

幸福！和泰車宣布加薪3%+9個月獎金

又爆公司高層快閃！　晉泰科技總裁、總經理、獨董紛紛辭任

即／大樂透頭獎落台中　幸運兒獨得1.28億

抓到14萬片「偽MIT口罩」！　經濟部嚴查「5大假貨」全來自蝦皮

螞蟻集團最快9月掛牌「挑戰史上最大IPO」

獲《股癌》推薦　男歌手意外跨足財經界

康友-KY慘跌停「外資卻買爆」！網友曝「3大可能」猜大戶動向

林百里：美商越來越喜歡我們了，只考慮下單給台商

國巨Q2獲利大增40.2%、每股賺7.01元

想30歲前「財富自由」網笑：這職業可以

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

人妻那邊「爆腫像拳頭」！痛到秒飆淚倒地…醫一路劃開到肛門傻了

台東男涉虐殺貓狗　騎車自撞慘死

快訊／3男水上樂園「狂摸比基尼妹」警方逮到人了

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

當正職　檢舉達人一年賺80萬獎金

解放軍發2天航行警告　射擊範圍曝光！

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面