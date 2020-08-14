「五星吹捧起來」！男歌手聰明方法ETF年賺7%　《股癌》怒推：適用多數人

圖文／鏡週刊

Podcast風潮從歐美紅到台灣，也成為藝人、網紅的新戰場，因為疫情關係，許多藝人閒來無事就在家裡錄音，也越來越有心得，但Podcast生態特殊，不是只有知名度就好，因此在前幾名的Podcast，反而都是素人居多。

Podcast推出節目《韋禮安跟你鳥鳥天》，和粉絲大聊音樂，此外偶爾會邀約音樂人好友如吳青峰、魏如萱、林凡等人面對面訪問，話題輕鬆有趣，走出自己的風格。最近他則因為接受《鏡週刊》訪問理財規劃，竟意外獲得人氣Podcast《股癌》的推薦，幾乎要跨足財經領域。

聖結石曾一度是人氣YouTuber，但不滿有人拿粉絲「聖粉」開玩笑，因此回嘴怒嗆，人氣開始慘跌，點閱率也相當淒涼，被酸是「過氣網紅」，他暴起暴落的過程，還成為不少社群行銷的案例，他轉投Podcast推出《聖結實話實說》，以生活話題，尤其是自己和老婆的互動、趣事為內容，近期排名在70幾名徘徊。

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Melody和好友王貞妮主持《姊妹悄悄話》，是台灣最早投入Podcast的藝人，也是目前最成功的藝人，兩人暢聊夫妻相處趣事，還有育兒心得，有一批死忠女粉絲，Melody也快成為主婦救星。



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