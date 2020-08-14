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「性」趣不減　疫情期間…美國人仍跨境到墨西哥買春

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▲▼性工作者,女性（示意圖／取自Pixabay）

疫情期期儘管心驚驚，許多性工作者仍不得不硬著頭皮工作。(示意圖／取自Pixabay)

國際中心／綜合報導

墨西哥下加利福尼亞州提華納市(Tijuana)一名性工作者說，儘管由於新冠肺炎疫情讓許多行業、酒吧和性愛旅館被迫關閉，許多美國人仍然繼續從加州越過邊境到墨西哥買春。

根據美國「有線電視新聞網」(CNN)的數據，在政府登記的性工作者約8000人，沒有登記的很可能更多。CNN訪問了一名性工作者雅麗珊黛(Alejandra)。為了支付日常開支，她在疫情蔓延期間仍然一直非法賣春。

雅麗珊黛說：「現在的情況對我來說真的很不好。我每天都心驚驚，沒有一天例外。」原因是她擔心工作環境不安全，而客戶數又在下降。不過，她仍然有接到來自美國的客人。

她在接受訪問時說：「我真的不知道未來會變成怎樣，或者我是否會被感染。」她加強了安全措施：例如要求客戶先洗澡、以及使用洗手液。 儘管工作有風險，但她覺得自己別無選擇，要不然就無法養活女兒。她補充說：「如果我不工作，就沒飯吃。如果我生病了，明天該怎麼辦？因此儘管我不想，我仍然必須出去工作。

墨西哥的色情舞表演業者同樣面臨困難。為了降低感染的風險，一些公司已經適應了「到府表演」的模式。「對你吻不停」(Mi Ultimo Beso)公司經理埃斯特拉達(Valente Estrada)說，他一直努力做好安全防護，好讓公司能夠在疫情期間仍然能夠保持營運，以養活旗下的50名員工。

在「居家令」頒布之前，該公司每周有15場表演，如今變成每周3到5場。埃斯特拉達說，他們還提供九折優惠。每場由3名舞者表演合共約90分鐘，收費160美元(約4800元新台幣)。

埃斯特拉達的安全措施包括：由一名負責衛生防護的人員為每個人(包括舞者和服務對象)測量體溫。指定為舞台的空間要經過消毒，舞者和客戶之間要保持安全的社交距離等。

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