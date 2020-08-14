法律人跨到電商！東森楊俊元一個新嘗試　幫公司賣掉100萬片面膜

▲東森購物電子商務事業部執行長楊俊元受《Cheers》雜誌之邀，於「2020 Future of Work Forum明日工作論壇」演講分享未來產業與所需人才趨勢。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著5G、AI、電動車等新科技崛起並進軍市場，再加上疫情改變了生態，該如何超前佈署迎接未來的產業轉變，是現今企業與職場人才都要面對的一大課題。《Cheers》雜誌13日舉辦「2020 Future of Work Forum明日工作論壇」，邀請具前瞻性領域、擁有跨界整合經驗等多位人士演講分享，其中講者之一東森購物電子商務事業部執行長楊俊元，原本是法律人，沒有專業電商背景，卻幫公司賣掉100萬片滯銷面膜，且賣到賺錢，他認為關鍵就在於「跳脫思考」。

原擔任東森購物法務長的楊俊元，在接任東森購物網暨草莓網執行長後，不僅帶領團隊讓購物網獲利成長，整體業績不斷有新突破，更在雙11一天做到2.8億元，寫下16年來開站以來單日業績最高紀錄。職涯從法律人轉換跑道跨到電商，連他本身都自嘲「很跳tone」，除了做中學，不落入一般電商思維操作是他的一大優勢，「很多年前，大家說網路電商會泡沫化，雖然其中有被淘汰的，但也有新加入業者做得很好，重點是看你能怎麼玩。」

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▲楊俊元說，從事電商或行銷時，不要被固有框架框住了。

楊俊元分享，2年多前，他被交付一項重要任務，必須想辦法賣掉銷量不佳的100萬片高單價面膜，起先以打折來操作，單片要價200元下殺到20元、30元促銷，1個禮拜雖然可賣出10幾盒，但對實際目標沒有太大幫助，於是他大膽嘗試新作法，除了不再做折扣，讓消費者知道原本定價，並進而對品牌產生價值與認同感，後來更以買面膜送其他高單價商品的方案，最後成功賣出好成績。「跳脫思考」讓他花了快1年時間，把面膜全部賣光，還幫公司賺錢。

而面膜也從台灣賣到香港，在主打「台灣製造」並強調專業認證下，從一開始一個月只賣出20、30盒，到現在每個月賣超過1千盒，賣出價錢比台灣還高之外，換算數量疊起來有2座台北101高。楊俊元說，不管是做電商或行銷，在運用自身專業知識和技能的同時，要跳脫既有的思考模式，如同面膜的例子，對於從事電商有10、20年經驗的其他同事來說，操作時就會認為應該怎麼做，但這樣反倒會被固有框架綁住。

▲論壇吸引各產業人士參與，現場座無虛席。

楊俊元表示，轉換不同工作、跑道，都需要一些勇氣與準備之外，新世代人才更應該知道自身專業或專長在哪裡，且很多東西都是慢慢累積而成，不論接觸的內容是否與自己負責工作有關，每一段時間都是學習的機會。而對於電商產業發展，他認為，電商帶來的挑戰從沒有停過，疫情更是加速了大家的應變能力，尤其5G技術運用、物流結合大數據分析、創造商品差異化、線上線下整合、異業結盟等，都將是未來關注的重點。

「2020 Future of Work Forum明日工作論壇」，解析後疫情時代，企業該如何掌握世代趨勢、人才管理、產業翻轉，《Cheers》雜誌總編輯盧智芳提到，透過論壇分享發現，想要一技之長打天下的時代已經過去，而是必須具備兩項以上的專長，因為現在企業需要的是能夠跨領域激盪整合，甚至提出創新解決方案的能力，那就不是單一學科訓練能滿足，而是需要多元經驗，不只要會工作，還要對生活能有很多體驗，才能激出這樣的火花。