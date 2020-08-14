　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

法律人跨到電商！東森楊俊元一個新嘗試　幫公司賣掉100萬片面膜

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼東森購物楊俊元執行長演講。（圖／記者周宸亘攝）

▲東森購物電子商務事業部執行長楊俊元受《Cheers》雜誌之邀，於「2020 Future of Work Forum明日工作論壇」演講分享未來產業與所需人才趨勢。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著5G、AI、電動車等新科技崛起並進軍市場，再加上疫情改變了生態，該如何超前佈署迎接未來的產業轉變，是現今企業與職場人才都要面對的一大課題。《Cheers》雜誌13日舉辦「2020 Future of Work Forum明日工作論壇」，邀請具前瞻性領域、擁有跨界整合經驗等多位人士演講分享，其中講者之一東森購物電子商務事業部執行長楊俊元，原本是法律人，沒有專業電商背景，卻幫公司賣掉100萬片滯銷面膜，且賣到賺錢，他認為關鍵就在於「跳脫思考」。

原擔任東森購物法務長的楊俊元，在接任東森購物網暨草莓網執行長後，不僅帶領團隊讓購物網獲利成長，整體業績不斷有新突破，更在雙11一天做到2.8億元，寫下16年來開站以來單日業績最高紀錄。職涯從法律人轉換跑道跨到電商，連他本身都自嘲「很跳tone」，除了做中學，不落入一般電商思維操作是他的一大優勢，「很多年前，大家說網路電商會泡沫化，雖然其中有被淘汰的，但也有新加入業者做得很好，重點是看你能怎麼玩。」

請繼續往下閱讀...

▲▼東森購物楊俊元執行長演講。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊俊元說，從事電商或行銷時，不要被固有框架框住了。

楊俊元分享，2年多前，他被交付一項重要任務，必須想辦法賣掉銷量不佳的100萬片高單價面膜，起先以打折來操作，單片要價200元下殺到20元、30元促銷，1個禮拜雖然可賣出10幾盒，但對實際目標沒有太大幫助，於是他大膽嘗試新作法，除了不再做折扣，讓消費者知道原本定價，並進而對品牌產生價值與認同感，後來更以買面膜送其他高單價商品的方案，最後成功賣出好成績。「跳脫思考」讓他花了快1年時間，把面膜全部賣光，還幫公司賺錢。

而面膜也從台灣賣到香港，在主打「台灣製造」並強調專業認證下，從一開始一個月只賣出20、30盒，到現在每個月賣超過1千盒，賣出價錢比台灣還高之外，換算數量疊起來有2座台北101高。楊俊元說，不管是做電商或行銷，在運用自身專業知識和技能的同時，要跳脫既有的思考模式，如同面膜的例子，對於從事電商有10、20年經驗的其他同事來說，操作時就會認為應該怎麼做，但這樣反倒會被固有框架綁住。

▲▼東森購物楊俊元執行長演講。（圖／記者周宸亘攝）

▲論壇吸引各產業人士參與，現場座無虛席。

楊俊元表示，轉換不同工作、跑道，都需要一些勇氣與準備之外，新世代人才更應該知道自身專業或專長在哪裡，且很多東西都是慢慢累積而成，不論接觸的內容是否與自己負責工作有關，每一段時間都是學習的機會。而對於電商產業發展，他認為，電商帶來的挑戰從沒有停過，疫情更是加速了大家的應變能力，尤其5G技術運用、物流結合大數據分析、創造商品差異化、線上線下整合、異業結盟等，都將是未來關注的重點。

「2020 Future of Work Forum明日工作論壇」，解析後疫情時代，企業該如何掌握世代趨勢、人才管理、產業翻轉，《Cheers》雜誌總編輯盧智芳提到，透過論壇分享發現，想要一技之長打天下的時代已經過去，而是必須具備兩項以上的專長，因為現在企業需要的是能夠跨領域激盪整合，甚至提出創新解決方案的能力，那就不是單一學科訓練能滿足，而是需要多元經驗，不只要會工作，還要對生活能有很多體驗，才能激出這樣的火花。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
曾文惠未出席李登輝火化禮拜　原因曝光
LIVE／李登輝最後繞行總統府　府內高層、211營憲兵致意
水上樂園受害者+1！玩大海嘯2度被抓胸　多人指控：都是8月9
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

下周油價連四漲　專家預估九五汽油站上24元「加油要快！」

雲端最前線／黃金創歷史新高再漲一倍？現在能買嗎？

35年前十信事件老太太聲淚俱下一跪！　黃天牧：那場景感受很深

推廣原民音樂　台泥DAKA演唱會本周六登場

長榮海亮燈攻漲停　第二季大賺31億吸引買盤敲進

台新金併保德信人壽、大同案被施壓？　黃天牧：絕無高層指示

土耳其里拉跌不停！分析師：非常規貨幣政策、央行獨立性下降所致

2萬件隔離衣全燒毀　聚陽：有保險沒損失「備貨再送至衛福部」！

法律人跨到電商！東森楊俊元一個新嘗試　幫公司賣掉100萬片面膜

川普藥價政策「生醫類股見波動」！精準醫療股價不受影響　還越走越高

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

下周油價連四漲　專家預估九五汽油站上24元「加油要快！」

雲端最前線／黃金創歷史新高再漲一倍？現在能買嗎？

35年前十信事件老太太聲淚俱下一跪！　黃天牧：那場景感受很深

推廣原民音樂　台泥DAKA演唱會本周六登場

長榮海亮燈攻漲停　第二季大賺31億吸引買盤敲進

台新金併保德信人壽、大同案被施壓？　黃天牧：絕無高層指示

土耳其里拉跌不停！分析師：非常規貨幣政策、央行獨立性下降所致

2萬件隔離衣全燒毀　聚陽：有保險沒損失「備貨再送至衛福部」！

法律人跨到電商！東森楊俊元一個新嘗試　幫公司賣掉100萬片面膜

川普藥價政策「生醫類股見波動」！精準醫療股價不受影響　還越走越高

「果然是李壽根」一人綜藝超狂！羅PD開創新模式連他台都模仿

豪撒56萬被台籍女友悔婚！日籍男跨海怒告　法官曝「這理由」：錢討不回來了

收賄案首提訊立委！廖國棟涉收800萬與主任「互推責任」　檢將交叉比對說詞

LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊將抵二殯火化

轎車凌晨國一桃園段「自撞護欄」翻覆！車頭全撞爛…駕駛急救中

《明星志願-璀璨星戀》Android近期開放封測　倒數展開今夏最浪漫的邂逅

近九成美企無意撤出　趙立堅：印證國際社會對中國的堅定信心

接語言通知話費逾期未繳　婦不敢依示操作求助警…阻詐騙

內埔警分局召開廟會遶境約制會議　鬥毆送辦…未戴安全帽告發

臉書PO「騎黑熊+背大針筒」硬漢照　普丁：俄羅斯在拯救世界

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

財經熱門新聞

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

又爆公司高層快閃！　晉泰科技總裁、總經理、獨董紛紛辭任

幸福！和泰車宣布加薪3%+9個月獎金

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」打造專屬起床sop

即／大樂透頭獎落台中　幸運兒獨得1.28億

抓到14萬片「偽MIT口罩」！　經濟部嚴查「5大假貨」全來自蝦皮

螞蟻集團最快9月掛牌「挑戰史上最大IPO」

獲《股癌》推薦　男歌手意外跨足財經界

康友-KY慘跌停「外資卻買爆」！網友曝「3大可能」猜大戶動向

台塑化董座陳寶郎任職10年感言大公開　笑談在中油最怕晚上有飯局

國巨Q2獲利大增40.2%、每股賺7.01元

想30歲前「財富自由」網笑：這職業可以

更多熱門

相關新聞

影／「新北電商學院」啟動！ 東森購物受邀加入顧問團

影／「新北電商學院」啟動！ 東森購物受邀加入顧問團

新北市13日舉辦「新北電商學院成立記者會暨說明會」，號召東森購物、亞馬遜全球開店、eBay等20家國內外電商業者組成新北電商顧問團，透過輔導模組，以8堂免費系列課程、一對一專業顧問諮詢、企業輔導，以及成功案例分享世代轉等四大主軸，提供在地企業營銷一條龍的輔導服務。

不輸日本的台南越光米　東森農場8/13開賣

不輸日本的台南越光米　東森農場8/13開賣

Herx東購直播購物14日下午13點開搶

Herx東購直播購物14日下午13點開搶

上班族必看！實現高薪的「三大關鍵」

上班族必看！實現高薪的「三大關鍵」

盧秀燕：台中購物節登錄金額已逾40億

盧秀燕：台中購物節登錄金額已逾40億

關鍵字：

東森購物楊俊元Cheers人才職場

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

復興空難逃死！小黃司機成「廢人」…悲慘遭遇曝光

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

名嘴求歡遭拒　爆老公不舉半年　

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

首腦研偽3.7億三倍券　關鍵技術讓他翻船

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面