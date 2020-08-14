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先探／ＮＢ一路熱銷到年底

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新冠肺炎吹起遠距商機，讓平淡多年的筆電市場重燃烈火，出現熱銷、供不應求的盛況，甚至第三季拉貨力道更高於第二季，有助供應鏈旺季更旺。

文／吳旻蓁

新冠肺炎重擊眾多產業，但因疫情吹起的遠距商機，反而帶動平淡已久的筆電市場出現搶購盛況，迎來一波大成長，可以說是今年「疫」軍突起的產業之一。原本市場預估因供應鏈問題，第一季全球筆電出貨量恐達雙位數衰退，但在中國積極復工及需求暢旺帶動下，出貨量較去年同期僅稍稍下滑約四％。

零售通路持續回補庫存

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而強勁的拉貨態勢也延續到第二季，研究機構Digitimes Research指出，第二季全球筆電市場出貨量強勁彈升至幾近九年來的單季高點，除季增超過七成外，亦有逾兩成年增幅。且原本市場預估這股筆電拉貨潮，第三季應該會趨緩，然在疫情恐二度復燃、遠距成為新生活樣態，加上進入傳統旺季等利多之下，Digitimes Research也預期，第三季零售通路持續回補庫存，加上各國教學採購，可望帶動全球筆電單季出貨量維持第二季的高檔水準，年增率逾兩成可期；而第四季則在需求走緩下，出貨量預估雖有兩位數的季減幅度，但仍可較去年同期有近一成的成長。

整體來看，上半年的筆電盛況持續至年底無虞，從供應鏈近期業績水漲船高也可看出筆電為今年的多頭產業，像是觸控ＩＣ廠義隆與微機電麥克風廠鈺太）自四月以來，營收已連續四個月創歷史新高；衡器暨專業ＥＭＩ材料廠鼎炫ＫＹ營收連續三個月創歷史新高；鍵盤廠精元也連續兩個月創新高；鍵盤ＭＴＳ廠科嘉ＫＹ上半年獲利就賺贏去年全年；而群光、群電則母子同歡，第二季雙雙繳出三率三升表現。

原相獲利改寫十年新高

不僅如此，整個產業鏈從品牌廠、代工廠，到晶片、電源模組、連接線組、ＵＳＢ、鍵盤、背光模組、散熱、滑鼠等產品線廠商，包括茂達、譜瑞ＫＹ、創惟、台達電、優群、GIS-KY、TPK-KY等，均繳出亮眼的業績表現，進而推升筆電相關個股成為市場新星，股價持續走揚。

ＩＣ設計的原相受惠宅經濟帶動旗下ＰＣ周邊如滑鼠、視訊鏡頭以及遊戲機等產品出貨暢旺，第二季營收創下歷史次高，儘管毛利率因產品組合改變，較上季微幅下滑，但上半年獲利仍隨著營收規模擴大，創下十年同期新高，稅後純益達五．四三億元，較去年同期大增一八四％，ＥＰＳ達四．○一元。原相第二季滑鼠產品線占營收比重達五一％，隨著下半年進入傳統電子旺季，加上筆電需求熱度不減，台新投顧也預估原相電競與ＴＯＧ滑鼠需求將更強勁，有望帶動第三季整體滑鼠產品線營收較第二季再成長十五．一％。

加上其他產品線如穿戴感測包括心律與血氧感測第三季銷售有望逐漸回溫；安防應用如智慧門鈴，下半年客戶需求展望佳；ＴＷＳ部分今年將可以貢獻完整四個季度的營收之外，其中ＡＮＣ新品更將於第三季開始小量出貨。由此來看，原相下半年在全產品線成長動能展望都不錯的情況下，法人認為今年有機會挑戰賺進一個股本，獲利則有望改寫逾十年來新高，看好原相成長空間，投顧法人也維持買進評等，目標價為二二七元，目前下檔觀察季線支撐力道，守穩量增則有利多方。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2104期精彩當期內文轉載》

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