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先探／2020綠電神隊友

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先探投資週刊提供

配合政府推動「2025非核家園」，兼顧國際減碳承諾與用電需求，綠能產業成為政策主導的重要方向，除了風電與太陽能發電外，儲電亦為眾所矚目的焦點。

文／黃俊超

全球能源正處於轉型的關鍵期，低碳的綠色能源發展扮演關鍵地位，世界各國推動替代能源已成趨勢，台灣也不例外，蔡總統宣示二○二五非核家園，透過尋找替代能源、提升發電效率、節約能源、產業結構調整和電業自由化，雖然面臨極為嚴峻考驗，不過為了地球與下一代，就算困難、延遲也必須實現。

實現二○二五非核家園

請繼續往下閱讀...

台灣能源進口依存度達九八％，政府啟動能源轉型，訂定再生能源二○二五年占總發電量兩成、天然氣五成與燃煤三成的發電結構，雖然綠能間歇性、併入電網後可能造成負載變動等，對穩定供電帶來挑戰，不過隨著科技演進，除了可利用逆變器、換流器等降低其變動性之外，工研院結合產官學界研擬解決方案。

所謂的再生能源，主要包含太陽能、風能、生質能、水利能、海洋能與地熱六大類，台灣擁有太陽能與風能發電優勢。全球前二○大離岸風電最佳場域，其中十六處在台灣，全球各大離岸風電業者與台廠正緊密合作，而中南部則含有豐富太陽能資源，太陽能春夏提供、風能於秋冬補足，夢想中的完美互補。

二○一九年再生能源占全球電力來源約八％，而根據工研院報告指出，減碳意識與綠能運用創造許多新興產業，進而改變人類對能源的使用習慣，綠電產業具技術難度較低、資金密集、政策引導、因地制宜等特性，拉高進入市場門檻。太陽能與風力發電近年大量導入，技術成熟與發電成本都出現明顯進步。

從附表可知，自二○一五至二○年，雖然開發中國家面對快速成長的用電需求，仍以火力發電為主，不過卻也更加偏好再生能源，傳統的石化燃料年複合成長率僅約一．八％，而再生能源的年複合成長率則達六．六％，傳統能源發電占比在近年下降四．四％，水力、陸域風電與太陽熱能相對成長明顯。

為了唯一的地球，全球總動員，RE100是由氣候組織、碳揭露專案與國際再生能源署等共同發起，加入企業須公開承諾二○二○～五○年間，達成百分之百使用綠電，並逐年提出規劃。已有超過二四○家企業成員，透過綠電投資自發自用、購買再生能源憑證、簽訂綠電購售合約等手段，達成綠電使用目標。

參與RE100包含科技巨擘Apple、Google、Facebook、Dell，金融業高盛、瑞士信貸、富國銀行，食品飲料的Walmart、Coca-Cola、Starbucks，運動與服飾的Nike、Burberry、H&M，以及美妝保養產業Unilever、P&G、Johnson & Johnson、等，台灣首家是大江，近期台積電獲得認可，為台灣第五家。

台積電帶頭作用

台積電七月八日宣布，截至今年七月已簽署一．二ＧＷ（十億瓦）再生能源購電契約，預計年減碳排放量達二一八．九萬公噸，購買綠電對象為離岸風電廠沃旭能源（喣sted）等國內外業者。沃旭能源表示，台積電簽訂九二○ＭＷ（百萬瓦）裝置容量離岸風場綠電，為目前全球規模最大企業購買綠電契約。

積極收購綠電的背後，主要是因應蘋果及國內環評承諾使用再生能源要求，此外，台積電也訂定再生能源採用計畫，目標二○三○年全公司生產廠房二五％用電量，及非生產廠房百分之百用電量為再生能源，且將於二○五○年底之前，全球據點百分之百使用再生能源，採購項目包含太陽能、風能及其憑證。

經濟部能源局規劃，二○二五年綠能發電占總電力供應兩成，其中太陽能將占六六％為最大宗，風力占二三％，且宣示將如期在二○二五年達到太陽光電二○ＧＷ目標，促成台積電等十五家企業大舉購買綠電。隨著綠能開發成本逐年下滑，業者預估太陽光電電價將於二○二五年比台電平均電價更具競爭力。

而在太陽能方面，龍頭之一的First Solar受惠太陽能面板受價高於預期，第二季每股盈餘從去年同期虧損○．一八美元翻轉至○．三五美元，而上游關鍵原料多晶矽，因中國保利協鑫工安停工、檢修，與疫情造成物流運輸受限，價格上漲最高達四成，帶動下游矽晶圓、電池與模組同步漲價，幅度最多達兩成。

台灣太陽能股近期以第二季轉虧為盈的茂迪，與元晶、安集、達能為最強勢，然若拉長波段來看，可以留意的是網版廠的倉和，ＰＩ網版占營收逾六成。去年獲利衝高後，第一季仍續強，第二季雖受疫情影響，導致客戶拉貨力道趨緩，不過法人預期第三季訂單可望回溫。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2104期精彩當期內文轉載》

先探投資週刊提供

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