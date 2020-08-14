先探／謝金河： 沒有永遠只漲不跌的股價

文／謝金河



全球股市又進入超級財報周，每一家企業陸續公布半年報，但是投資人慢慢發現，很多公司業績很好，股價卻不漲反跌，或許是漲多了；業績不佳的公司，股價連番暴跌；或者是公司有爭議，像大同；或負責人失聯的康友ＫＹ；其實都告訴大家一個訊號：從三月中旬以來強力上漲的股市，即將進入一個調整期，基本面的強度開始考驗股價。

我們先來看看台股的幾個案例，一是今年漲勢最凌厲的櫃買指數在七月九日漲到一七七．二九已見頂了，現在指數在一六二．五六，已回檔八．三％，櫃買的回檔當然與生技股的回檔有關，這當中，最受矚目的是「天國一輝」，從合一、中天到杏國、杏輝都出現顯著回檔。最受矚目的是合一從四七六．五元殺回一五三．五元，現在反彈到二七八．五元，中天從一五九．五元殺回五七．五元，現在在八九．九元，杏輝從六八．五元跌到三一．七元，杏國從一五五元跌回五五元，這四檔股票都出現腰斬級的回檔，最大的原因是先前股價的炒作用力過猛。

生技股下跌向年線修正

再看快篩試劑的瑞基、普生、金萬林；最強悍的瑞基六月一口氣漲到四三五元，那個時候瑞基告訴大家試劑出貨到全世界，營收將大爆發，營收從三月五二○六萬元，四月的八○八八萬，五月一．○五億到最高，六月降為七一二一萬，七月則回到三月的水準，只有五二○一萬，以首季ＥＰＳ只有○．三三元，上半年可能只有一元，這麼一來大家就知道，這樣的ＥＰＳ撐不住四三五元的股價，現在瑞基跌勢猛烈，正朝著我不斷告訴大家的「老人與狗」的效應修正，也就是瑞基的股價跌向年線測試。

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瑞基股價漲到四三五元的時候，年線在九五元，這個乖離夠大，現在股價跑回一九二．五元，年線上升到一三五．五元，瑞基如果基本面不夠強，股價恐怕還有往下修正的空間，快篩試劑門檻沒有那麼高，但市場競爭激烈，產品生產得出來，還必須賣得掉，這個效應會先反應在營收，像普生十分努力，七月營收仍然只有四三四三萬元，前七月只有二．○八億，上半年能不能獲利，還有待考驗。金萬林前七月營收只有二五○○萬元左右，肺炎疫情帶來商機，但前七月營收仍比去年同期衰退○．八％，這個訊號十分不對勁，股價一度漲到二○○元，如果跌回起漲區，那就十分可怕了。

至於疫苗考驗更大，這次全世界都在討論疫苗，公衛專家還在抨擊美國衛生部長來台沒有把疫苗賣給台灣，是白來了，惹得陳時中非常不開心說他很白目，看起來台灣的疫苗股只是先炒一波，現在仍然沒有眉目，說不定又是昔日基亞、浩鼎的翻版，因為疫苗股沒有營業額，財報出來，這些公司既沒有營收，也沒有獲利，只剩下投資人的膽量。

還有一個是公司負責人失職的康友，這家號稱是中國大輸液的龍頭，主力基地是六安華源公司，這種生產基地在中國的ＫＹ公司過去紀錄一直不佳，像再生ＫＹ從一○四．五元殺到三．二元，勝悅ＫＹ（1340）從一八○元跌到七．六一元，這類福建幫來台上市的企業向來難纏，這次康友一度炒到五三八元，後來董事長偷賣股票，股價一瀉千里，從財報上看，康友現金二五．○五八億，負債二三．七九億，現金高於負債，財報應該很安全，如今公司經營者鳥獸散，看起來財報可能不是真的，這又是一次對台灣企業治理的大挑戰。

ＩＣ設計股面臨考驗

除了生技股外，今年股價大漲、基本面強度不足的，股價恐怕也會有後座力，這次漲到五六五元的愛普，現在公布上半年ＥＰＳ一．五一元，如果用ＥＰＳ回推本益比，顯然撐不住高股價，十一日除息，股價殺到跌停，這次高價ＩＣ設計股可能要面臨高ＰＥ的考驗，像力旺上半年ＥＰＳ四．五六元，股價最高六二一元，M31的ＥＰＳ是三．九六元，股價在四○○元以上也有壓力，很多登上千元的高價ＩＣ設計股也要面臨考驗。

沒有永遠只漲不跌的股價，以美國股市為例，現在六大指數都在高檔，Nasdaq仍在一一○○○點附近，但是漲勢凌厲的FAAMG，在不知不覺中都壓回不少，例如，Amazon最高漲到三三四四．二九美元，市值衝到一．六六四八兆美元，現在回到三○八○．六七美元，市值剩下一．五三兆美元，回檔大約一成左右；微軟從二一七．六四跌回二○三．三八美元，Apple從四五七．六五美元回到四三七．五美元，回檔不深，但像Netflix從五七五．一七美元殺回四六六．九三美元，回檔已逾一成，台灣的TSMC ADR從八四美元壓回七七．九四美元，也出現七．二％的回檔，UMC（聯電）ADR從四．六九回跌到四．一九美元，也回檔一成左右，這都不利最近強勢的台灣半導體股價。(全文未完)

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