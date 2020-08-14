OPEC、國際能源總署下調全球石油需求預測　航空燃油、汽油需求明年仍難恢復！

▲二次疫情爆發，使石油價格受到抑制。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

石油輸出國組織(OPEC)表示「因新冠肺炎的衝擊，導致2020年全球石油需求降幅大於之前預期，在明年復甦也充滿不確定的情況下，這將會帶給OPEC以及其他需要支撐市場的盟友國增加難度。」

OPEC在一份報告指出，今年全球石油需求將下降906萬桶/日，一個月前預測的降幅為895萬桶/日，主因是疫情導致各國政府紛紛封城，大大降低旅遊和經濟活動，使油價一度暴跌。

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不過有部分國家疫情趨緩，慢慢解除封鎖措施，經濟需求逐漸復甦，但目前對未來疫情的走向來還不明朗，所以仍抑制了油價。OPEC認為，這種情況將會持續下去。

OPEC目前維持對2021年石油需求將增加700萬桶/日的預測不變，但表示「這一預測面臨很大的不確定性，可能會對石油消費造成潛在影響，例如航空旅行的需求和更省油的汽車，且目前幾乎所有的預測機構都預估，2021年航空燃油需求難以回到先前水準，就連汽油需求要返回2019年的情況也面臨壓力。」



油價週四回檔，因國際能源總署（IEA）先前下調了2020年石油需求預測，原因是各國為了對抗新冠肺炎而實施了前所未有的旅行限制，但股市的抗跌和弱勢美元擋住了油價跌幅。

布蘭特原油期貨截至今天中午12點為止，上漲0.08美元，每桶為45.04美元；西德州原油期貨上漲0.05美元，報每桶42.29美元。

