蘋果執行長擠身億萬富翁俱樂部　身家上看300億新台幣

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）身價上看10億美元。（圖／路透）

實習記者張呈緯／綜合報導

蘋果（Apple）執行官提姆•庫克（Tim Cook）在掌管蘋果近十年後，成功擠身億萬富翁俱樂部。根據彭博社的計算，庫克在2011年接替史蒂夫•喬布斯（Steve Jobs）的位置以來，淨資產值在今年首次突破10億美元，而隨著蘋果的價值上升，未來身價將持續突破新高。

根據《太陽報》報導，庫克在2019年賺了1.25億美元（約新台幣37億元），並持有847,969股（0.02％）的蘋果公司股票，價值約4億美金（新台幣120億）。在新冠病毒大流行期間，由於人們使用網路的時間增長，Facebook、亞馬遜等科技巨頭的股價飆升，蘋果的市值也因為iPhone、iPad和應用程式銷售的增長，準備迎接2兆美元的新里程碑。

根據蘋果提交的委託書，庫克年薪為300萬美元（約新台幣9000萬元），他也同時是知名運動品牌－Nike的董事會成員。以億萬富翁來說，庫克是相當特別的例子，因為他的財富並不來自於他創立的公司。

庫克於1998年加入蘋果公司，在擔任執行長前，曾擔任過不同的職務，包括營運長和執行副總裁，在聯合創始人史蒂夫•喬布斯辭職後，他在2011年8月被任命為執行官。2014年，庫克以首位同性戀身份，入選全球前 500名能力最強的執行長名單，隔年（2015），他宣布將把自己的大部分財產捐贈給慈善機構。