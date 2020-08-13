快訊／以色列、阿聯酋達成和平協議！外交關係全面正常化　川普爽宣布

▲在美國總統川普的斡旋下，以色列、阿聯酋兩國13日達成和平協議。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

中東國家以色列、阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）13日達成一項歷史性的和平協議。此項協議是美國總統川普幫助促成的，以、阿兩國之間的外交關係將全面正常化，以色列更在協議中同意，暫停對一直在討論吞併的約旦河西岸地區行使主權。

根據《路透社》報導，以色列與阿聯酋13日達成和平協議，雙邊關係將全面正常化，甚至會向建交方向前進，以、阿兩國未來幾周也將討論一系列關於投資、旅遊、直航、安全各方面的合作協議。