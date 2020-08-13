ETF漲勢暫歇！柏瑞投信洞悉報告：特別股「殖利率近5%」仍可中長期布局

▲近一個月主要特別股指數與ETF的漲勢暫歇，不過投資專家指出，現在仍是中長期布局的好時機。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

在全球中央銀行高度寬鬆貨幣政策的支持下，整體特別股市場已恢復穩健走勢，然而6月受新冠肺炎（COVID-19）確診案例激增，以及美中緊張情勢升溫等因素影響，近一個月主要特別股指數與ETF的漲勢暫歇；不過投資專家指出，在全球低利率環境下，特別股指數截至7月底仍有近5%的殖利率，現在仍是中長期布局的好時機。

根據柏瑞投信7月「洞悉特別股」報告指出，在投資需求轉強下，6月特別股的發行狀況維持熱絡；而美國經濟活動正逐步恢復，經濟學家也略為上調美國第2季的經濟增速預估值。雖然美國銀行業預先提列龐大貸款損失準備金，使其上半年獲利大幅下挫，不過隨著經濟重啟，獲利衰退的幅度有望縮窄。

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全球新冠肺炎疫情尚未獲得良好控制，經濟復甦的步調也充滿不確定性，總計6月有2檔特別股信評被調升，17件遭調降，後續不排除再見到信評遭下調的情況。然而，特別股信評被降評，並不意味著一定會違約，根據彭博（Bloomberg）統計，ICE美銀固定利率優先證券指數6月份平均信評，仍維持在BBB等級的投資等級，信用風險程度仍低。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，雖然市場流動性充裕，但由於全球經濟前景仍有不確定性，投資人的謹慎態度支撐避險需求，美國10年期公債殖利率維持低檔區間整理。6月份特別股與公債的利差收窄約4個基點至457個基點，仍處於近年來的相對高位，具有中長期布局的契機。

在投組配置策略上，馬治雲指出，目前仍相對看好體質穩健的銀行、保險公司，以及現金流量能見度較高的公用事業、通訊服務業；能源產業則皆配置於屬於中游的管線運輸，經營基本面相對較不受油價波動的直接衝擊。此外，由於疫情對實體經濟的衝擊層面擴大，因此在工業、循環消費等產業的配置相對保守。

近期基金的部分持股以票面價格買回，並且獲得現金流入，將持續視市場交易狀況，布局基本面穩健等長期投資價值較優的特別股，並伺機參與優質特別股新發行的投資機會，以持續降低現金比重。柏瑞投信提醒，當前市場仍有劇烈震盪的可能，仍須留意特別股市場仍有波動風險。