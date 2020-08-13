超爽！和泰車宣布「員工加薪3%+9個月獎金」　1年領2年薪

圖文／鏡週刊

疫情延燒全球，台灣車市卻一支獨秀，身為台灣汽車銷售龍頭的和泰車更是表現亮眼，根據和泰車公布的半年報，上半年大賺1.2個股本，更勝去年同期，董事會也大方決議今年將替員工加薪3%，讓原本就身處幸福企業對和泰人High翻。

「台灣的疫情控制得當，疫情過後的報復性消費出籠，加上政府汰舊換新政策又是最後一年，讓上半年汽車銷售表現比預期出色，全年台灣車市銷售量有機會上看45萬台。」日前出席自家新車發表會時，國內汽車銷售龍頭和泰車總經理蘇純興笑著說。

原本各界都擔心疫情將重創台灣車市，沒想到，台灣車市表現卻成為全球最佳市場，尤其是代理豐田與LEXUS兩大品牌的和泰車，更成為日本豐田在海外銷售成長最佳的市場。

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和泰車上半年銷售暢旺，也直接顯示在財報上，根據新公布的半年報，合併營收1,142.96億元，比前一年增加15.02％，稅後淨利67.13億元、年增20.95％，每股獲利更賺進12.29元，也創下同期新高。

上半年獲利強強滾，和泰車7月又繳出銷售1.58萬台的今年單月新高紀錄，累計前7月新車銷售已衝上8.72萬台，市占率也攀上34.4％，繼續穩坐龍頭寶座。不只如此，和泰車還在第四季將推出全新國產運動休旅車Corolla Cross，直接搶攻持續擴大中的休旅車市場，和泰車內部對下半年銷售更為樂觀，已醞釀調高全年銷售目標，也代表著今年獲利還有成長空間。

為了獎勵員工，和泰車董事會也通過了員工加薪3.01%提案，相對於其他車商可能因為疫情紛紛喊卡調薪，原本就屬於幸福企業的和泰人可真是喜上加喜。

根據證交所2018年的薪資福利調查結果，和泰車非主管職的平均薪資以199萬元穩居傳產業第一，遙遙領先同業，除了固定3個月的年終獎金之外，這5年來，幾乎年年都發放9個月以上的績效獎金，年終加績效獎金，就等於多一年的薪水。



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