台電職災頻傳　勞動部突襲勞檢大潭電廠開罰18萬

▲勞動部職業安全衛生署赴台電桃園大潭電廠增建電力設備工程進行工安突擊檢查。（圖／職安署提供）

記者余弦妙／台北報導

勞動部職安署今（13）日指出，台電公司所屬工程屢次發生數起重大職災害事故，今日上午會同桃園市政府勞動檢查處前往台電公司桃園大潭電廠增建電力設備工程進行工安突擊檢查，結果查獲兩項違法，包括沒有做好防墜落設施、起重機操作時外伸腳沒有完全伸開，開罰18萬元，並要求立即改善。

職安署說，這次的監督檢查，發現該地電橋安全網未鋪設完成、高架作業安全帶未掛勾、起重機外伸撐座未完全打開，依職安法處承包商18萬元罰鍰，並要求立即改善，後續也會列為重點檢查對象。

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職安署表示，目前台電公司規劃推動「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」，相關建設計畫總投資金額預估超過上千億元，因其內容複雜，專業分工繁瑣，承攬型態多層化，常需使用大型機具，且作業環境及工作人員隨工程進度而變化等諸多因素，存有高度潛在危害，對施工安全絕不可掉以輕心。

職安署署長鄒子廉指出，公共工程應為民間工程表率，應持續投注資源提升安全衛生管理水準，引領民間工程一齊朝零職災目標努力，並請各工程目的事業主管機關加強督促所屬公共工程落實安全衛生自主管理。