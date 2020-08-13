廣達狂搶歐美市場NB訂單！林百里：美商越來越喜歡我們了，只考慮下單給台商

▲廣達電腦副董事長梁次震（左）與廣達電腦董事長林百里合影。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／桃園報導

廣達電腦（2382）13日舉行法人說明會。針對如何因應紅色供應鏈於組裝產業崛起，董事長林百里表示，沒有強大的研發與設計能量，就會面臨遭「低價搶單」的狀況；廣達持續朝創新、研發布局，為客戶創造價值，因此在市場上具有競爭力，就連美國5大雲端服務供應商在貿易戰都下單給台商，「客戶思維都在改變，好好跟台灣走在一起。」

林百里指出，廣達從研發設計至製造，全部一手包辦，不是單純代工，而是從強大的研發團隊，努力把筆電做到最好，無論是Windows、Google或Apple等筆電，全方位且有效率的製作，生產自動化也是最好的品質；另外美國雲端服務供應商如Google、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）等產品，也是廣達供應與設計。

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「我們組裝的客戶都是美商，還有歐洲。現在美商越來越喜歡我們了，只考慮台商而不考慮中商，這是一個很好的現象。」林百里說，美中科技戰也使得美國廠商的思維改變了，越來越多客戶選擇要跟台商好好合作，「我們就給你做，因為你是台商。」

▲廣達電腦受筆電、高單價產品出貨成長，財報相當亮眼。（圖／記者楊絡懸攝）

不過林百里也透露，廣達不容易讓其他競爭業者追上的祕密，核心原因是「創新」，組裝不單只是技術，除了硬體、軟體上的整合，以及要有提供「解決方案」的能力，不是強調代工的價格多便宜，而是要強化價值、做出創新，領先開發新產品與新應用，勇往直前跨出去，「硬體我們很強啊，是全世界最強之一啊，因此，軟體公司就會優先來找我們。」

新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來「在家工作」、「遠距教學」的趨勢，促使廣達從歐美、亞洲市場接下的筆電訂單，到了第三季都還做不完，「需求大於供給」就連零組件都趕不上供應。林百里樂觀說，在家上班上課，將成為宅經濟新型常態，筆電需求可望一路暢旺到年底，對廣達是很好的機會。

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