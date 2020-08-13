銀行高階主管指數「市場熱、經營冷」　放款與海外業務Q3反彈

▲銀行高階主管指數呈現「市場熱、經營冷」的少見現象。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

金融研訓院今（13）日公布銀行高階主管（BEI）指數，7月綜合指數為52.8，較6月指數52.1上升；其中經營指數較6月微幅下滑為50.6、而市場指數則達到62.8，較6月的56.9明顯大幅上升。

金融研訓院表示，市場指數自3月低點一路向上，經營指數則是相對疲弱不如預期，甚至7月的市場指數大幅彈升，創編製以來新高、也是市場指數超越經營指數幅度最大一次，形成明顯的「市場熱、獲利冷」的少見現象。

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而市場指數之所以熱絡，主要是股市突破歷史高點重大關卡，創下近30年的新高，資金助陣之下助新台幣走升，以及房市也連續三個月回升。

但是在經營方面，高階主管對經營環境的看法保守，並未對新冠肺炎（COVID-19）疫情有太明顯的改善，但是國內放款的業務及海外業務有機會第三季開始反彈。

▲股市熱絡帶動銀行主管對於市場面樂觀看法。（圖／pixabay）

國銀對未來國內外財經情勢的八大觀察重點為：一，新冠病毒疫情控制情形對全球經濟之影響；二，油價動盪對全球經濟的衝擊；三，全球主要國家實施寬鬆貨幣政策對金融市場之影響；四，全球主要國家因應疫情實施的各項紓困政策對經濟影響。

五，金管會加強保險產品管理對國內銀行財富管理業務的影響；六，美國與中國大陸貿易及科技爭端之後續發展；七，香港的變動，對世界經貿之影響；八，國內三家純網銀陸續開業對傳統銀行影響。