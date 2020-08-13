群聯Q2每股賺6元！上半年淨利30.81億元「年成長85.5%」　EPS達15.64元

▲群聯電子。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

快閃記憶體控制晶片商「群聯電子」（8299）13日召開法人說明會，同時公布2020年第二季合併營收為108.54億元，創歷史同期新高，年增11%；毛利達26.72億元，刷新歷史單季同期次高、年增23%；稅後淨利達11.84億元，每股純益（EPS）6元。上半年稅後淨利30.81億元，年增85.5%，每股純益15.64元。

群聯表示，第二季在新冠肺炎（COVID-19）持續影響全球經濟的情況下，整體毛利率仍維持較同業出色的24.62%水準，2020上半年更創下歷史同期次高的27.56%，能有如此穩健表現，除了受惠於長期經營的全球客戶出海口以外，各國逐漸條件式解封讓經濟緩慢復甦也是另一因素。

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與2019年同期相較，2020年第二季SSD及eMMC控制晶片總出貨量年成長38%，其中，PCIe SSD控制晶片總出貨量更成長111%，顯示終端市場在高階PCIe Gen4 SSD的帶動下，對於高速儲存需求依舊強勁。

另外，累計今年上半年出貨方面，群聯指出，SSD及eMMC總銷售額年成長達51%、PCIe SSD總銷售額年成長達170%、而記憶體位元數（Total Bits）總出貨量年成長將近18%，均創下歷史同期新高。

▲群聯董事長潘健成。（圖／記者謝婷婷攝）

群聯董事長潘健成表示，今年第二季營業費用相較於2019年同期上升了50%左右，主要原因為群聯加碼研發投資，不斷擴增研發人員，且持續研發先進製程的快閃記憶體控制晶片IC，再加上公司編列的激勵獎金與分紅，希望維持公司的長期穩定發展；展望未來，群聯也將透過技術的持續領先，在全球搶奪商機，提升營收與獲利。

潘健成進一步說明，今年第二季業外投資KSI（Kingston Solutions Inc.）及宏芯宇等的獲利成長將近99%，近期群聯持續調整業外投資佈局與架構，目的就是為了讓群聯能在動盪的全球市場持續站穩腳步，透過不斷精進基本功，再補強缺乏，才能因應市場各種不同的變化，最後達到戰無不勝的境界，也就是公司終極目標「永續經營」。