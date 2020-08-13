拚復學的堅強理由？川普：在地下室看電腦，會腦萎縮！

▲美國總統川普說，坐在家裡的地下室看電腦時，會讓你「阿達瑪貢固力」！（圖／路透）

國際中心／綜合報導

為了讓學校復課、振興經濟，美國總統川普可謂卯足了勁、掰出了許多奇怪的「堅強的理由」，如今又添一椿。

《華盛頓郵報》報導，川普周三(12日)在白宮的疫情簡報會上這樣說：「當你坐在家裡的地下室裡看著電腦時，你的大腦就會開始萎縮。」

《華郵》說，美國新冠死亡病例增加數仍在高點之際，川普卻大力呼籲美國學校復課：讓學生回到教室、讓企業開門營業、讓運動員和觀眾擠爆體育館……。

他在簡報會上說：「網上授課從來不是面對面教學和輔導的有效替代方式。而且當你坐在家裡的地下室裡看著電腦時，你的大腦就會開始萎縮。」他同時強調：「所有學校都應該制定計劃，儘快恢復面對面授課。」

川普列舉具體資料說，約99.9%死於新冠肺炎的人都是成年人。他還揚言對拒絕復課的學校，要收回聯邦政府的援助資金。

不過《華盛頓郵報》隨即指出，在川普作出上述呼籲當天，美國單日的新冠死亡病例數飆到自5月中旬以來最高，達近1500例。

為施壓學校開學，川普大力吹捧年輕人身體好棒棒也不是第一次了。上月，川普在白宮舉行的一場活動上表示，希望美國學校能在秋季重開校園。為此他頻頻向各州州長施壓，並強調年輕人的新冠病毒感染死亡率較低。

然而，世界衛生組織認為，一些國家病例數激增原因之一正是年輕人「放鬆了警惕」。世衛和多國專家警告說，年輕人也是新冠病毒的易感染人群，必須和其他年齡層的人一樣嚴格遵守防疫措施，避免增加病毒傳播的風險。

據美國約翰霍普金斯大學資料統計，截至台灣時間8月13日16點27分，美國累計新冠確診病例519萬7377例，累計死亡16萬6027例。