「低薪是國恥」　勞團主張基本工資一定要調漲

▲勞動部即將在18日召開基本工資審議委員會。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

全國產業總工會今（13）日發出新聞聲明指出，因過去數十年來長期壓抑的結果，目前國內的基本工資仍然偏低。因此，極力主張2021年仍應調漲基本工資。

基本工資審議委員會第3季審議會議將在8月18日召開，將由勞資政學4方組成的審議委員決議明年基本工資是否調升，現行基本工資月薪為2萬3800元、時薪158元。屆時將會決定明年的基本工資是否調漲。

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全產總表示，回顧多年來，每每論及基本工資調整議題，雇主團體總是一味的反彈抵制，而全球性的經濟不景氣往往成為政府和雇主團體「凍漲」基本工資的理由，從歷次基本工資不合理的「凍漲」或「微調」過程中，多數勞工不僅沒有享受到經濟成長的果實，更因企業長期忽視照顧勞工基本生活安全的社會責任，造成勞資間所得分配的極度不公平，導致年輕人始終難以擺脫「低薪」的勞動環境，而身陷貧困世代的危機。

另外，全產總也說，1997年至2006年基本工資凍漲，在那 10 年間台灣經濟成長的年平均成長率為4.81%，基本工資卻是凍漲，致使國內邊際勞工完全沒有享受到經濟成長的果實，再加上依據經濟合作暨發展組織〈OECD〉訂定的低薪族標準，台灣也是符合低薪的狀況。

全產總說，今年新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣也無法倖免，但國際間諸如韓國、澳洲、約旦等國家依然在明〈2021〉年調漲基本工資。因此，主張唯有制度性推升基本工資，才足以保障弱勢勞工生活。