史上最大減幅！對南亞6國出口大衰三成五　僅靠電子零組件撐

▲受到新冠肺炎因素衝擊，我國對含印度在內的南亞六國出口明顯的下滑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（13）日表示，在全球化與區域經濟整合趨勢下，南亞六國因毗鄰日益興起的東協，加以區內大國印度經濟快速成長，已躍居全球第五大經濟體，所以與我國貿易關係日漸加深。

對南亞六國出口總額分別於2004年、2010年突破20億美元、50億美元，2011年達最高峰63.7億美元，占我國總出口比重介於1.2%到2.0%。今（2010）年前七月累計21.2億美元（對印度為12.6億美元），年減35.7%，為歷來最大減幅，主因受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，加以採取封城鎖國措施，致對我國各項貨品需求明顯緊縮，電子零組件以外的主要貨類縮減幅度大多在三成以上。

請繼續往下閱讀...

財政部表示，我國對南亞六國出口集中於傳統貨類，今年前七月塑橡膠及其製品占22.7%、化學品占18.2%、基本金屬及其製品占13.2%，三者合計占逾五成，紡織與機械各占一成二左右。

而南亞六國是指印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹等，印度為我國對南亞市場最大出口國，占59.1%，前七月出口年減三成七，主因塑橡膠及其製品、化學品、紡織品、機械、礦產品銳減；其次對孟加拉占21.7%，前七月出口年減33.3%，受塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品影響較多。

對巴基斯坦占11.5%，以基本金屬及其製品為最大宗，前七月出口亦大幅衰退 41.9%；對斯里蘭卡占7.4%，集中於紡織品，出口年減19.7%；對尼泊爾及不丹出口極低，合計不及600萬美元。

