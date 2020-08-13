幼幼口罩年底前至少供應500萬片　經部掛保證：實名制都買得到

▲經濟部今（13）日表示，已協調廠商增產幼幼口罩，預計今年年底前可增加供應至少500萬片。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

開學季即將到來，帶動幼幼口罩(適合2-4歲幼童)之需求增加，經濟部今（13）日表示，已協調廠商增產幼幼口罩，預計今年年底前可增加供應至少500萬片，民眾透過口罩實名制預購系統都可以買得到。

新冠肺炎疫情還看不到底，經濟部今天表示，配合中央流行疫情指揮中心(下稱指揮中心)調度，已協調廠商增產幼幼口罩，並優先供政府徵用，而口罩實名制政策亦仍維持，民眾如有幼幼口罩需求，於eMask口罩預購系統(網址:https://emask.taiwan.gov.tw)及四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）都可預購幼幼口罩，每人每14天10片。

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經濟部表示，幼幼口罩屬特定客群產品，自今年六月起開放部份銷售後，在通路端的鋪貨不若成人醫用口罩普及，因此民眾不易隨處購得幼幼口罩。為確保實名制每人都買得到口罩，經濟部協調廠商在近期增加供應指揮中心至少80萬片幼幼口罩，預計今年年底前可增加供應至少500萬片。

經濟部提醒，目前幼幼口罩(適合2-4歲幼童)及小童口罩(適合4-8歲兒童)均可於eMask口罩預購系統上，或持健保卡至四大超商之Kiosk事務機預購。

口罩實名制第14期自8月10日起至8月12日辦理預購，8月17日起至8月30日止可至指定之通路門市(四大超商、全聯、美廉社、康是美、屈臣氏)領取；第15期則自8月24日起至8月26日辦理預購，8月31日起至9月13日止至指定之通路門市領取。

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