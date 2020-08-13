大立光靠股票分割讓股價變親民？　10/26盤中零股交易上路也能解套

▲資本市場出現「股票分割戰略」的市場規則，證期局表示，股票面額變更屬公司自治事項。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

蘋果、特斯拉近期釋出股票分割計畫，財信傳媒董事長謝金河點出大立光可考慮如何放大股本，讓股價更親民，也能鞏固經營權；金管會今（13）日對此表示，股票面額變更屬公司自治事項，而10月26日將上路的盤中零股交易，解決年輕人投資高價股的難題。

針對股票面額一事，證期局表示，2013年已修正股務處理準則第14條規定，刪除每股面額以10元為限，可以用彈性面額來做股票面額，增加投資人買賣股票的彈性，至於面額變更，則屬於公司自治事項，須經董事會決議，但牽涉到上市櫃換發股票，須申請相關作業程序。

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證期局指出，目前有2家公司辦理股票變更，一家為上櫃公司長華科技（6548）、一家上市公司長華電材（8070），皆是每股面額10元變為1元。

外界關注修正規定以來，股票面額變更僅2家，證期局分析，主要有2個原因，首先是交易人仍習慣於10元的面額，另一個則是股票價格會看公司營收獲利與基本面，不會因分割股票就認為股價好。

至於大立光高價股是否能分割？證期局則說，這屬於公司自治事項，交由公司來決定，而10月26日將上路的盤中零股交易，解決年輕人投資高價股的難題。