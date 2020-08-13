台新金併購保德信人壽　中華信評確認評等展望「穩定」

▲台新金宣布要併購保德信人壽。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

台新金宣布將併購保德信人壽，中華信評今（13）日表示，保德信人壽相對台新金集團而言較小規模來看，台新金併購保德信影響應屬有限。

中華信評說，以2019年12月底台新金的財務數據來看，保德信人壽占台新金合併資本的5%、總資產為8%，中華信評預期，在完成收購之後台新金的雙重槓桿比將會升高，但是仍維持在122%的可控範圍之內。所謂雙重槓桿比是母公司對其所有子公司的股權投資部位對總股東權益的比率。

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而台新金宣布將收購保德信人壽，中華信評認為，台新金的合併信用結構是由台新銀行主導，到去年底為止，台新銀對台新金的總資產與資本貢獻度達到九成以上；中華信評預期，就完成併購之後台新銀對台新金的資產與資本貢獻也可以維持在九成以上，未來幾年台新金仍會繼續維持以銀行事業為主體架構。

中華信評認為，台新銀考量分散效果前的風險調整後資本比（RAC）維持在10%以上，因此該行的資本水準在中華信評認定的「強」等級，保德信人壽的資本水準則為「普通」等級這也是保德信人壽評等弱勢所在。

不過中華信評認為，台新金採取審慎的資本管理措施來看，中華信評並不認為這次併購行動將會明顯削弱金控的整體資本強度。

整體而言中華信評認為台新金及其主要子公司「穩定」評等展望；未來一至兩年期間繼續維持強等級的資本水準、穩當的業務狀況、資本水準、以及資金來源與流動性結構。