鈞興-KY第二季EPS達1.39元、季增29%　登近三季新高

▲精密齒輪大廠鈞興-KY 7月營收創單月歷史新高。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳心怡／台北報導



精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）今日公佈今年第二季合併營收4.14億元、稅後淨利0.66億元、EPS為1.39元，受惠旗下齒輪箱、精密五金件等產品在主要客戶電動工具品牌大廠保持良好訂單出貨表現下，有效帶動存貨去化，加上公司持續強化存貨管理，當季存貨跌價及呆滯損失回升利益約1,185萬元，使得第二季整體獲利表現創近三季度新高。

鈞興指出，公司近年持續深化新材料、新工藝等研發技術能力，完善旗下產品線以滿足客戶高度客製化需求，包括第二季傘齒輪、直齒輪、粉末冶金齒輪、齒輪箱、精密五金件等營收比重分別為20.51％、9.00％、15.27％、25.17％與27.26％，其中，齒輪箱、精密五金件等產品受惠主要客戶訂單需求暢旺，帶動第二季銷售較去年同期成長144.29％及9.83％，創造整體營運良好營運動能。

此外，鈞興也持續針對齒輪部分加工工序自動化生產比重提升，精進公司生產管理效率，再加上第二季存貨跌價損失回沖貢獻，挹注第二季整體毛利率、營業利益率分別較第一季的28.66％、10.76％，明顯進一步提升至34.3％、16.14％水準。

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展望第三季，鈞興-KY維持審慎樂觀看法。第三季向為傳統出貨旺季，持續看好旗下齒輪箱、精密五金件等主力產品訂單為營運亮點，目前在手訂單能見度達2~3個月，整體接單、出貨表現隨著主要客戶加大備貨力道，有望同步保持良好動能，另一方面，憑藉鈞興-KY一條龍製程服務有效滿足客戶高度客製化產品研發、保持良好產品品質、成本費用控管及訂單出貨交期，持續拓展歐洲、日本等地區接單契機，可望帶動未來整體營運良好成長引擎。