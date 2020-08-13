快訊／和碩斥資145億元收購鎧勝-KY　出價每股87.5元「溢價率21.4%」

▲和碩財務長暨副總經理吳薌薌（左）、鎧勝-KY財務長暨資深副總經理張昭平。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工大廠和碩（4938）與「鎧勝-KY」（2354）13日同步召開重大訊息記者會，和碩將以每股87.5元，收購鎧勝全數股權，以鎧勝前十個營業日平均收盤價計算，溢價率21.4%，總交易金額達145億元，併購案完成後，鎧勝將成為和碩100%子公司，而鎧勝也將在收購完成後下市。

關於和碩與其100%持股子公司Pegasus ACE LIMITED與鎧勝進行的反三角合併，鎧勝預計於9月30日召開股東臨時會討論併購案及相關議案，並於併購案取得主管機關核准後，依規定向證券交易所申請終止上市，並向金管會申請停止公開發行。併購案合併基準日暫定為2021年2月26日。

請繼續往下閱讀...

和碩指出，近年來全球貿易局勢劇烈轉變，供應鏈間存在既競爭又合作的關係。在終端品牌客戶降低成本壓力與分散供應鏈策略下，科技產業供應鏈需更彈性調整業務範圍，務求公司經營更能快速因應市場變化以及客戶需求，並提供全方位完整的產品線及關鍵零組件服務，達成企業轉型與競爭力的強化。

金屬機殼屬於資金與技術密集產業，和碩認為，在面對更多元的產品線與客户需求下，提升自動化產線滲透率以降低人力成本、增進研發技術、提高生產品質，進而帶動競爭力提升，為鎧勝持續目標與挑戰。

考量鎧勝的目標與挑戰，和碩表示，透過整併鎧勝，能消弭和碩與鎧勝兩家上市公司在面對各自股東需維持獨立性而導致資源配置限制的問題，將可更彈性調整其業務經營模式及財務結構，包含人力、財務、資本結構、業務與產品等面向，以達到創造和碩集團利益最大化的成效。

和碩認為，整併後，集團將結合雙邊人才、技術、產品與客户的優勢，在原有的電子代工產業持續深耕，同時厚實金屬機殼領域的關鍵技術及研發能力，創造互補互利的產業結合，以提供客户更全面與快速服務；此外，和碩集團預期整併案完成，對整體企業價值及股東權益均將有正向的助益。