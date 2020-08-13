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日本2醫師受漸凍人委託安樂死　檢方：依受囑託殺人罪起訴

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▲▼醫生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本2位醫生被委託實施安樂死，遭檢方起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝欣辰／綜合報導

日本京都有位名叫林優里的女性，去年11月受罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍人症）折磨，決定委託大久保愉一醫生以及山本直樹醫生幫助她安樂死。這2位醫生卻依涉嫌對林女投予藥物加以殺害，今年7月23日遭到警方逮捕；而今天（13日）是羈押最後期限，檢方將兩人依受囑託殺人罪起訴。

據《京都新聞》報導，起訴書上兩名被告並非林女的主治醫師，他們去年11月30日，前往林女的住宅，對林女施予藥物，導致林女急性藥物中毒死亡，那是他們初次見面。搜查相關人士透露，林女因為病情感到絕望，想要安樂死，2018年12月透過推特（Twitter）認識大久保，兩人大約在殺害行動1個月前，開始用推特的傳訊功能溝通安樂死計畫。

肌萎縮性側索硬化症(Amyotrophic lateral sclerosis, ALS)，也就是俗稱的漸凍人，是影響運動神經元的一種神經退化性疾病。在脊髓及大腦中的運動神經元會隨時間逐漸退化，進而導致肌肉萎縮無力、不良於行、吞嚥困難和呼吸衰竭等症狀。

日本放送協會（NHK）報導，在林女體內驗出的藥物，與大久保約1個月前購買的安眠藥是相同種類；而山本的銀行帳戶中，查出有林女匯入的130萬日圓（約新台幣36萬元）。

另外，檢調日前調查此案時也意外發現案外案，山本疑似學歷造假，不當取得醫師執照，大久保可能知道山本的學歷內情，兩人並曾合著出版電子書籍，內容描述如何殺害老人，但讓老人看似病死。

警方認為，這次事件是與引起議論的末期醫療或安樂死無關的違法行為，2名被告是否還有其他問題，將持續進行調查。

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