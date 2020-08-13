4年半來第2家外資券商撤台！　德意志證券17日結束營業

▲金管會表示，德意志證券台北分公司目前僅辦理證券及期貨經紀業務，訂定最後營業日為8月17日。（圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

德意志證券2019年7月曾傳出撤台消息，後來澄清僅裁撤研究部門，不過，金管會今（13）日表示，德意志證券台北分公司目前僅辦理證券及期貨經紀業務，配合集團規畫，因此申請終止營業，並訂定最後營業日為8月17日。

金管會證期局，德意志證券台北分公司於2001年1月申請成立，公司主要經營證券及期貨經紀，但德意志銀行集團德國總部（Deutsche Bank）於2019年7月對外發布集團組織重整計劃，將專注於銀行業務，並全面裁撤全球證券交易業務，當時已有向主管機關說明將裁撤台北分公司，於今年7月中旬正式提出申請。這也是在2016年1月巴克萊證券撤台後，再次有外資券商撤台。

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證期局指出，2019年證券及期貨業務市占率分別為0.18%、0.12%，且在14家外資證券商中排名第13名，且已協助現有客戶轉移至國內其他業者，因此該公司終止營業，對國內證券期貨業影響尚不重大。

根據證期局統計，外資券商2019年上半年經紀業務量，較上年同期整體增加46%，顯示外資證券商在台經營穩定成長；統計也指出，外資券商2019年的經紀業務量占國內整體經紀業務量的24%，目前外資券商前5大分別為美林、瑞士信貸、摩根士丹利、摩根大通、瑞銀。

金管會指出，為營造穩健金融市場與友善金融環境，吸引國際資金來台投資及進行財富管理，近年來積極開放多元金融商品與投資管道、拓展金融機構業務範疇以提供優質服務及推動各項重要政策，並持續鼓勵國際金融機構深耕台灣。