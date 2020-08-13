元晶第2季轉虧為盈　每股盈餘0.15元

▲元晶太陽能。（圖／記者姚惠茹攝）



記者姚惠茹／台北報導

元晶（6443）今（13）日公告第2季營收12.24億元，季增21.9%，稅後純益5983萬元，每股稅後盈餘0.15元，擺脫連續五季的虧損，正式轉虧為盈。元晶表示，主要是受惠政府積極推動綠能政策，加上國內疫情控制得宜，國內太陽能電力案場自5月起逐漸增溫，導致太陽能模組需求蓬勃發展。

元晶表示，第2季營收12.24億元，季增21.9%，較去年同期相比，雖然模組單價下跌近9%，但由於交易數量暴增，營收仍成長約20%，主要是由於經濟規模擴大產能提升，使得整體毛利率及營業淨利率分別達到11.4%與5.4%。

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元晶指出，從公司財務公告顯示，元晶5月自結淨利約700餘萬元，第2季近6000萬元的獲利絕大多數均來自於6月份，主要是公司模組生產開始滿載。市場投資法人因此普遍認為元晶下半年經營表現可望優於第2季。

元晶說明，相較其他台廠，元晶主要不同處在於所有電池以及模組皆為自己工廠生產，整體品質以及成本穩定性較能掌控，現在由於全球氣候暖化及台灣夏季迭創高溫，加上核能發電未來五年將逐漸除役，政府推動綠能電力的時間壓力將越來越急迫。

元晶強調，受疫情影響，經濟部訂定的今年太陽電力系統安裝目標2.2GW(22億瓦)似乎很難達成，市場預估達標率可能僅六至七成，因此明後年在政府搶趕安裝的壓力下，模組需求量將會來到高峰，太陽能光電廠大者恆大的效應會更加顯著。