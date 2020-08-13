黎巴嫩議員「爆炸後首度會面」示威者怒敲座車　美特使抵貝魯特籲改革

▲黎巴嫩國會議員13日在爆炸後首次會面。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）於4日發生大爆炸，釀成172死與超過6000人受傷，民眾爆發大規模示威，導致總理迪亞布（Hassan Diab）於10日宣布內閣總辭。該國議員13日在意外過後首度召開會議，也遭遇百姓圍堵抗議，怒敲座車。美國副國務卿海爾（David Hale）預計當天稍晚以特使身分抵達當地，呼籲展開改革。

黎巴嫩陷入政經困境，瀕臨崩潰邊緣，如今又因當局疏失導致爆炸。百姓憤怒上街，要求貪腐無能的政治精英下台，示威至今累計數百人受傷。60歲的布貝斯（Lina Boubess）說，「他們都是罪犯，釀成這場災難、這場爆炸。他們偷走我們的錢、生活、夢想，還有我們孩子的夢想，這難道還不夠嗎？我們還會失去什麼？」

▲貝魯特布署安全部隊，設置大量路障，應對示威人士。（圖／路透）

議員們13日在貝魯特南郊的聯合國教科文組織殿堂（UNESCO Palace）開會，沿路布署大量安全部隊、路障與鐵欄杆，阻止示威者靠近會議中心。一些抗議人士早料到封鎖措施，但仍有少部分民眾前往圍堵，在2輛汽車通過時，持著國旗憤怒敲打。

一名內部人士透露，會議一開始，議員們首先默哀1分鐘，接著討論緊急狀態、確認8名議員辭職等內容。他特別提到，議會發言人貝里（Nabih Berri）「想要傳達一個政治訊息，儘管所有人都在談論提早國會大選和議員辭職，但議會仍然存在」。

美國駐貝魯特大使館表示，副國務卿海爾13日稍晚就會抵達，強調財務與治理改革、終結猖獗貪腐以及政府透明度的迫切必要性，也要傳達華府願意支持「反映人民意志、真的按照改革議程努力行動的政府」。

▲黎巴嫩國會議員13日召開會議，一名安全部隊成員在議場外站崗。（圖／路透）



黎巴嫩3月因外匯存底過低，拖欠鉅額主權債務，與國際貨幣基金（IMF）的談判也陷入僵局，遑論負擔爆炸帶來的150億美元損失。各國人道救援紛紛湧入，但都清楚表明，如果當局未能採取行動，展開人民長期訴求的改革，解決體制性貪汙、管理不當、疏忽等問題，就不會出資協助擺脫經濟困境。

《路透社》指出，黎巴嫩是一個被政治派系撕裂、教派權力共享體系所治理的國家，組成新內閣將是非常複雜的過程。迪亞布政府獲得國內最強大、伊朗支持的什葉派武裝政黨「真主黨」（Hezbollah）支持，在議會中擁有多數席次，目前轉為看守內閣的角色。

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