台灣三星看好台5G發展　2020下半年目標5G產品銷售要達整體20%

▲台灣三星2020下半年目標5G產品要達整體銷售的20%。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星今（13）日宣布旗艦新機Galaxy Note20系列將於8/28正式在台上市，不過這次在台灣推出的新機僅會推出5G版本；對此，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙就指出，未來在台灣針對售價萬元以上的手機產品都將只會推5G版本。此外，台灣三星2020下半年的目標，希望5G產品在年底前銷售佔比可達整體的20%。

不過，端看現在台灣手機市場的發展態勢，為何台灣三星仍有信心喊出萬元以上手機未來都只會推出5G版本？陳啟蒙解釋，無論是5G或是旗艦手機，現在手機市場都開始走向了分眾。

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▼台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙。（圖／記者林敬旻攝）

「兩萬元在以前就可稱為旗艦機。」陳啟蒙表示，隨著未來的手機發展，旗艦將會分為輕旗艦、超旗艦、奢華旗艦等；以三星所推出的手機為例，「Lite」就是輕旗艦、「Ultra」是超旗艦，而「摺疊手機」就是奢華旗艦，雖然都是旗艦機，但是型態會不一樣，且會更加分眾。

但是隨著手機市場的發展，旗艦手機逐漸不再是部分消費者的首選，即便走向分眾化，旗艦手機是否真有其銷售動能？陳啟蒙認為，旗艦手機在今年有兩大銷售機會。

第一就是5G；雖然5G網路推出後，消費者對於價格太高，以及殺手級應用還沒推出而保有使用疑慮，但是隨著電信業者的基站涵蓋率越來越多，以及相關產品佈局也越來越完整，屆時將可有效帶動旗艦手機的銷售動能。

第二個機會點則是疫情；陳啟蒙分析，疫情促使了消費者生活型態改變，以前旗艦機用戶僅追求手機的硬體規格，但是隨著三星產品生態圈日趨完善，且在後疫情時代消費者會開始考慮到旗艦手機賦予的功能，能夠滿足高效能生產力與娛樂性，進而選擇旗艦手機。

另一方面，陳啟蒙也表示，台灣三星2020下半年的目標，5G產品在年底前銷售佔比可達整體的20%。