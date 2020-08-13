　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

台灣三星看好台5G發展　2020下半年目標5G產品銷售要達整體20%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲三星Galaxy Note20系列上市記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣三星2020下半年目標5G產品要達整體銷售的20%。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星今（13）日宣布旗艦新機Galaxy Note20系列將於8/28正式在台上市，不過這次在台灣推出的新機僅會推出5G版本；對此，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙就指出，未來在台灣針對售價萬元以上的手機產品都將只會推5G版本。此外，台灣三星2020下半年的目標，希望5G產品在年底前銷售佔比可達整體的20%。

不過，端看現在台灣手機市場的發展態勢，為何台灣三星仍有信心喊出萬元以上手機未來都只會推出5G版本？陳啟蒙解釋，無論是5G或是旗艦手機，現在手機市場都開始走向了分眾。

請繼續往下閱讀...

▼台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙。（圖／記者林敬旻攝）

▲三星Galaxy Note20系列上市記者會，副總經理陳啟蒙。（圖／記者林敬旻攝）

「兩萬元在以前就可稱為旗艦機。」陳啟蒙表示，隨著未來的手機發展，旗艦將會分為輕旗艦、超旗艦、奢華旗艦等；以三星所推出的手機為例，「Lite」就是輕旗艦、「Ultra」是超旗艦，而「摺疊手機」就是奢華旗艦，雖然都是旗艦機，但是型態會不一樣，且會更加分眾。

但是隨著手機市場的發展，旗艦手機逐漸不再是部分消費者的首選，即便走向分眾化，旗艦手機是否真有其銷售動能？陳啟蒙認為，旗艦手機在今年有兩大銷售機會。

第一就是5G；雖然5G網路推出後，消費者對於價格太高，以及殺手級應用還沒推出而保有使用疑慮，但是隨著電信業者的基站涵蓋率越來越多，以及相關產品佈局也越來越完整，屆時將可有效帶動旗艦手機的銷售動能。

第二個機會點則是疫情；陳啟蒙分析，疫情促使了消費者生活型態改變，以前旗艦機用戶僅追求手機的硬體規格，但是隨著三星產品生態圈日趨完善，且在後疫情時代消費者會開始考慮到旗艦手機賦予的功能，能夠滿足高效能生產力與娛樂性，進而選擇旗艦手機。

另一方面，陳啟蒙也表示，台灣三星2020下半年的目標，5G產品在年底前銷售佔比可達整體的20%。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
山老鼠殘忍吃掉「台灣黑熊」！警偵辦見骸骨嚇傻
「口罩20大銷售通路」一次看！　粉紫戀愛系今19點開賣
快訊／下班注意！雨區擴大　雙北等10縣市大雨特報
前參謀總長女兒不爽沒分到北市房產！帶兒換鎖住進去下場慘了
美廉社5萬盒口罩跑哪去？她直擊「店長秒搶100名額」曝1神招
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台新金併購保德信人壽　中華信評確認評等展望「穩定」

鈞興-KY第二季EPS達1.39元、季增29%　登近三季新高

康友-KY慘跌停「外資卻買爆」！網友曝「3大可能」猜大戶動向

理財周刊／新台幣後市　台積電決定？

先探／PCB剛起漲？還是超漲？

快訊／大雨特報雨彈來襲　水利署示警：高雄市二級淹水警戒

快訊／和碩斥資145億元收購鎧勝-KY　出價每股87.5元「溢價率21.4%」

MSCI台股權重雙降！　金管會估近60億資金流出台灣市場

境外資金匯回專法「最優稅率」將倒數　會計師：可以考慮適用解釋令

4年半來第2家外資券商撤台！　德意志證券17日結束營業

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

台新金併購保德信人壽　中華信評確認評等展望「穩定」

鈞興-KY第二季EPS達1.39元、季增29%　登近三季新高

康友-KY慘跌停「外資卻買爆」！網友曝「3大可能」猜大戶動向

理財周刊／新台幣後市　台積電決定？

先探／PCB剛起漲？還是超漲？

快訊／大雨特報雨彈來襲　水利署示警：高雄市二級淹水警戒

快訊／和碩斥資145億元收購鎧勝-KY　出價每股87.5元「溢價率21.4%」

MSCI台股權重雙降！　金管會估近60億資金流出台灣市場

境外資金匯回專法「最優稅率」將倒數　會計師：可以考慮適用解釋令

4年半來第2家外資券商撤台！　德意志證券17日結束營業

地標商辦大樓憑捷運更尊貴　租金水平5年最多漲5成

陳其邁選前之夜鳳山登場　蔡英文、賴清德、蘇貞昌輪番上陣

IKEA小龍蝦回來了！「6大新菜色」威靈頓牛排、99元肉丸披薩

膽小汪下雨天不敢走路！　爸「打包」一手拎到公園放尿笑翻6千人

不斷更新／象獅先發出爐張志豪扛四棒 　蘇智傑打7棒　

台新金併購保德信人壽　中華信評確認評等展望「穩定」

快艇主帥讚獨行俠「史上最強進攻隊伍」　魯長老談首輪：很棒的對決

鈞興-KY第二季EPS達1.39元、季增29%　登近三季新高

中職／魏碩成完成初登場　王建民隔海關心恭喜

黎巴嫩議員「爆炸後首度會面」示威者怒敲座車　美特使抵貝魯特籲改革

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

財經熱門新聞

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」打造專屬起床sop

抓到14萬片「偽MIT口罩」！　經濟部嚴查「5大假貨」全來自蝦皮

即／大樂透頭獎落台中　幸運兒獨得1.28億

爽領股息「實被套牢」！專家揭金融股藏「5大風險」

30歲就存2千萬？釣出神人：3種職業很可以

台中護理師、台新員工被爆是威力彩頭獎得主　台彩回應了

外資砍金融股不手軟　這幾檔首當其衝

咖啡儲值卡藏陷阱！擺脫月光族「5燒錢卡必丟」

快訊／今彩539頭獎開出！新北、台南2幸運兒

買不到Switch轉買Switch概念股　她搭順風車賺2成出場

「反壟斷訴訟案」高通贏了！　手機廠要晶片...得乖乖繳授權費　

更多熱門

相關新聞

中華電Galaxy Note20頂規版最高可折近3.2萬元

中華電Galaxy Note20頂規版最高可折近3.2萬元

中華電信今(13)日宣布5G旗艦新機皇Samsung Galaxy Note20，於109年8月28日正式開賣。且這次Galaxy Note20 Ultra 5G 512GB（頂規版）在電信通路方面，僅有中華電獨家販售。中華電指出，消費者只要購買Galaxy Note20 Ultra 5G 512G星霧金，搭配舊換新最高可省近32,000元。

三星Galaxy Note20系列8/28在台上市

三星Galaxy Note20系列8/28在台上市

中華電5G用戶可隨時回看「HyperLIVE 2020: Bii Alive」

中華電5G用戶可隨時回看「HyperLIVE 2020: Bii Alive」

住新北高樓層！5G上路後...他網速慘剩30Mbps

住新北高樓層！5G上路後...他網速慘剩30Mbps

電信三雄公布7月營收

電信三雄公布7月營收

關鍵字：

台灣三星Galaxy Note20Galaxy Note20 Ultra5G5G元年

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

丫頭鞋子放門口越變越少！

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面