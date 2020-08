香港學運女神被捕…「獵豔50正妹」乙武洋匡也聲援

▲日本外務大臣茂木敏充表達對香港現今局勢的擔憂。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

路透社報導,最近在東南亞進行訪問的日本外務大臣茂木敏充13日表示,親民主活動人士周英華和傳媒大亨黎智英最近被捕,讓日本對香港言論自由和新聞自由產生質疑。

▲香港當局日前拘捕了黎智英、周庭等人。(圖/路透)

▲香港當局日前拘捕了黎智英、周庭等人。(圖/翻攝周庭臉書)

香港在實施《國安法》的一個月後拘捕了黎智英、前香港眾志成員周庭等人,還搜查了壹傳媒大樓。對此,日本官員多次公開表示,日本高度關注香港現今的局勢。

此前,法國國際廣播電台(RFI)就曾報導,日本官房長官菅義偉11日表示日本「極度擔憂」香港的局勢。中央社引用日本時事通信社報導指出,菅義偉說「香港在一國兩制下維持自由與開放的體制,同時民主且安定發展至關重要」。

▲日本官房長官菅義偉表示日本對香港的局勢高度關注。(圖/翻攝自Facebook/菅義偉)

除了政壇,日本民間「撐香港」的聲浪高漲。在日本富士新聞網(FNN)報導香港「民主女神」周庭被捕的新聞後,許多日本民眾便在推特發文要求香港當局釋放周庭,並附上#FreeAgnes的標籤。

日本和電影導演白石和彌也在推特上表達自己支持香港的立場。以自傳《五體不滿足》聞名,還曾經「獵豔」50多名女性的知名作家乙武洋匡在推文中寫道,「我們現在能做的就是對抗,千萬不能成為旁觀者。和他們面對面吧!」白石和彌則說道,只因訴求民主化就被逮捕,這跟二戰前的日本一樣,「我最喜歡的香港已失去自由」。

▲乙武洋匡也力挺周庭。(圖/翻攝自IG)

▲白石和彌也力挺周庭。(圖/翻攝自維基百科)

With the arrest of @chowtingagnes in HK, Japan has spoken. They want her to be freed. #FreeAgnes is trending in Japan. pic.twitter.com/lzm0v4yv00