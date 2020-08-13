網友爆氣買不到「新色口罩」　中衛宣布10月再擴大產能「每日增加20~30萬片」

▲中衛「特殊色口罩」採用小包裝讓更多民眾可以買到。（圖／中衛提供）

記者姚惠茹／台北報導

台灣防疫緊張氣氛再起，各地又掀起口罩搶購熱潮，但民眾開始在一片藍、綠的醫用口罩之中，追尋特色花色的口罩，不過口罩大廠中衛今（13）日預告將推愛馬仕橘、Tiffany藍的高級色口罩，反而讓民眾爆氣喊根本買不到，而中衛也宣布10月將再擴大產能，每日增加20~30萬片的口罩生產。

中衛今日在臉書粉絲團預告，即將推出高級色口罩，包括愛馬仕橘、Tiffany藍、卡地亞紅等顏色，但網友爆氣留言「根本買不到的特殊色，已經不抱任何希望」、「看得到，完完全全買不到」、「聽聽看看就好」、「希望開放預訂實名制！限量一人一盒或兩盒，不然根本買不到」。

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中衛表示，其實這個顏色不是新色，只是換成小包裝，目的就為了讓更多人可以買到，所以用便宜小袋裝的形式上市，而且目前雖然日產能達60~70萬片，但是有七成仍然是政府在徵用，所以只有剩下的三成可以銷往通路，並強調已經盡力滿足通路需求數量。

中衛指出，目前產能都以內銷為主，僅有一家外銷是疫情之前就簽署合約的通路商，而且剩下的三成都用來製造特殊顏色口罩，雖然特殊顏色口罩是一般顏色口罩的兩倍製作成本，不過中衛也一直沒有漲價，而且已經把所有量都放到市場上面，所以不僅民眾搶購不到，甚至連員工都買不到。

中衛強調，目前口罩需求短期之內還是很難舒緩，但為了盡量滿足民眾的需求，預計10月將會擴大產能，每日增加20~30萬片的口罩生產，而且都將以特殊顏色的口罩為主，像是這次推出的小包裝形式，就是為了要讓更多民眾可以買到特殊顏色的口罩。