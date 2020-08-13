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魯蛇兄弟娶不到老婆！牽拖「結過2次婚姊姊」怒殺害：怕她再離婚

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▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲姊姊盛情接待還開心泡茶，沒想到茶喝完後就遭2位弟弟殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

娶不到老婆應該檢討自己，但這對兄弟居然把錯怪到姊姊身上，還殘忍將其殺害，並奪走珠寶現金。印度近日發生一起人倫悲劇，一對兄弟殺掉姊姊，被捕後居然供稱，因為姊姊結婚2次，所以害他們娶不到老婆，令人傻眼。

根據《印度時報》報導，事件發生於印度艾哈邁達巴德（Ahmedab​​ad），40歲沙吉（Sajijul Shaikh）與27歲弟弟羅若里（Rojoali Shaikh）2日見面聊天，2人越聊越氣；他們認為，都是因為姊姊結婚2次的因素，才害他們找不到好對象結婚，所以決定殺了姊姊。

（圖／翻攝自推特／印度時報）

▲兄弟倆聯手殺害親姊。（圖／翻攝自推特／印度時報）

兩兄弟以慶祝兄妹節為由，4日到姊姊家拜訪。姊姊一看到2個弟弟便盛情接待，還開心泡茶給他們喝，沒想到下秒就被聯手殺害。這對兄弟把姊姊殺死後，偷走櫃子裡價值60萬盧比（約新台幣23萬元）珠寶逃逸，但過沒多久就被警方抓回。

沙吉向警方供稱，自己離婚後一直娶不到新老婆，都是姊姊再嫁的關係，且擔心對方又離婚，怕弟弟也娶不到老婆，乾脆把姊姊殺了。警方表示，全案依殺人罪偵辦，相關細節仍再調查中。

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