台美企業聯盟千家企業加入　聯發科、宏碁等皆是會員之一

▲外貿協會成立「臺美企業聯盟」(Taiwan-U.S.BusinessAlliance)並建置數位交流平台。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今（13）日指出今年將加大力度擴大台美夥伴交流，成立「臺美企業聯盟(TaiwanU.S.BusinessAlliance)並建置數位交流平台。預計將會募集超過1000家企業加入。

外貿協會董事長黃志芳表示，長期以來，台美商貿往來即相當緊密；台灣成為自由且開放的科技重鎮，主要源自於美國帶來的自由經濟價值與技術創新，再加上台美產業的結構具有明顯之垂直分工與健康互補性，台灣一直是美國產業供應鏈的堅定盟友，去年底，我們成立台美商務交流中心，與AIT、ASOA、AmCham，以及在美國的台美商會(Taiwan-U.S. Business Council, USTBC) 共同合作。

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黃志芳也說到，這半年多來，我們看到全球局勢加速變化翻轉，貿易戰及疫情衝擊造成產業供應鏈打破甚至中斷，迫使企業必須重新佈局、尋找新的合作夥伴，全球供應鏈正在快速重組，促使企業必須加速數位轉型，建構全新的虛實整合營運模式，包括AIoT、數據分析、智慧平台的應用。

黃志芳說，所幸在這個紛亂的局勢下，這兩大變局正是台灣與美國進一步深化合作夥伴關係的利基點，首先將從貿易到投資到產業合作，拓展多元化的合作模式，另外，從新創、人才交流到全面結盟，台美企業可從新創活動與人才交流加速建構前瞻技術的新供應鏈。

▼外貿協會成立「臺美企業聯盟」(Taiwan-U.S.BusinessAlliance)並建置數位交流平台。（圖／記者余弦妙攝）

黃志芳也提到，除了目前台灣的國營企業有加入這個企業聯盟外，像是電電公會、工業總會、工商協進會這些也都是會員之一，民間企業的部分就有李長榮化工、上銀科技、宏碁、聯發科等等，從科技業、製造業到服務業都有。

貿協表示，「臺美企業聯盟」除了已募集到國內超過千家企業加入會員外，也將擴大在美國的人脈及商脈觸角，由於「臺美企業聯盟」會員人數不斷增加，反映出當前各界對美國市場的高度期待，因此「臺美企業聯盟」將以「數位交流平台」匯聚有關台美貿易、拓展商機、政府採購、供應鏈重組、經商投資、台美人才人脈、新創等活動資訊與交流功能，激發更多台美合作契機。

