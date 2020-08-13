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女助教失蹤12日陳屍「公墓垃圾袋」　監視器拍到16歲少年淡定棄屍

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記者李振慧／綜合報導

英國一名女助教去年外出散步後突然失蹤，後來被人在公墓附近的塑膠袋中找到遺體，而監視紀錄器拍到，一名16歲少年神色淡定推著垃圾桶走在街上，裡面所裝的就是女助教遺體。

來自蘭開夏郡阿克寧頓市(Accrington)的47歲女助教比貝克(Lindsay Birbeck)，育有2名小孩的她去年8月外出散步後離奇失蹤，12天後於8月24日被一名遛狗人士發現陳屍在公墓附近的2個塑膠袋中，驗屍發現死因為脖子受到重創，沒有遭到性侵的跡象，另外腿部曾被人試圖用鋸子切斷還有齒印。

法庭上一名女證人表示，她目擊死者走進森林中沒多久，一名穿著灰色運動衫的男子也跟著對方走了進去。警方最後根據監視器畫面逮捕一名16歲少年（現年17歲），為了保護未成年者身分所以不對外公開姓名，監視器拍到他淡定推著垃圾桶正準備棄屍。

被告坦承棄屍卻辯稱，他是被一名神秘男子委託幫忙處理屍體，對方給他很多錢，「我以前從來沒看過那個人，之後也沒有，那個人說只要把屍體處理好就會給我錢，可是我最後沒有拿到」。檢方不採信少年說詞，並指他的陳述是「令人難以置信的虛構謊言」，陪審團也同樣不相信他的故事，認定他犯下謀殺罪。最終判決結果預計於本周五正式宣判。

▼女助教失蹤12天後遺體才被人發現。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼垃圾。（圖／達志影像／示意圖）

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